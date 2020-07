30 commerçants d'Agon-Coutainville figurent dans une vidéo toute en chanson et en danse, pour donner une image "pleine de vie" de leur commune.

Agon-Coutainville : dans une vidéo, les commerçants dansent et chantent pour valoriser leur commune

"Mon Coutainville". C'est le nom de cette petite vidéo de 2 minutes et 58 secondes diffusée le 6 juillet sur Youtube. Elle a été tournée à l'initiative de la mairie d'Agon-Coutainville. Elle met en scène 30 commerçants de la station balnéaire. "Toutes les professions sont présentées", assure le maire de la commune, Christian Dutertre.

L'idée était de "valoriser les commerçants pour la troisième année consécutive" avec une vidéo de ce type et de montrer le côté "dynamique et plein de vie" d'Agon-Coutainville. Des chanteurs d'Hissez les Voix, un concours de chant, ont participé au tournage. "Cela donne de la cohésion et permet de voir les commerçants sous un autre jour," note Christian Dutertre.

La semaine du 14 juillet, une nouvelle vidéo du même genre sera mise en ligne. Cette fois-ci, elle mettra en scène les commerçants du marché du village.