Ainhoa, merveilleux village basque aux charmes multiples

Situé au Pays-Basque, entre Espelette et la frontière espagnole, Ainhoa est un pur régale pour les yeux, et les papilles.

Ancienne bastide et classé comme un des plus beaux villages de France, Ainhoa et ses maisons parfaitement alignées de chaque côté de l’avenue principale ne manqueront pas de vous charmer.

Ainhoa, véritable carte postale

Ses maisons à colombages de style labourdin, ses 431 hectares de forêt et sa “bastide-rue” font de Ainhoa un vrai décor de rêve pour des vacances dépaysantes. On se laisse d’abord estomaqué par la place du fronton (fronton qui date de 1849), si belle, si harmonieuse, entourée de jolies maisons basques et de l’Eglise Notre-Dame de l’Assomption. Au programme, des activités simples et pourtant très plaisantes : visites guidées sur mesure avec Jérôme Zapata ; randonnée crépusculaire avec Nicolas Bernos ; un repas magique au Restaurant Ithurria ou encore la visite d’un élevage de porc kintoa chez Sylvie Leizagoyen … Mais ce qui fait la vraie épice d’une visite à Ainhoa, c’est de goûter le piment d’Espelette !

Le piment d’Espelette sous toutes ses formes

La ferme Segida c’est 4 hectares de culture et plus de 20 ans de savoir-faire dans le piment d’Espelette AOP. Autant vous dire que la vie de Laurence et Laurent Bessouat ne manque pas de piquant ! Si vous passez par Ainhoa cet été, un petit tour s’impose à la ferme Segida.

Laurence Bessouat - Ferme Segida à Ainhoa Copier

Laurence Bessouat - Ferme Segida à Ainhoa © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d'Anaïs

Où manger ? La maison Ithurria et Ur Hegian (la paëlla est extra!)

Où dormir ? Camping Alegera (à Souraïde - endroit superbe tenu par une famille absolument géniale)