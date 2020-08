Aire-sur-l'Adour, sur le chemin de Compostelle

Aire-sur-l'Adour, petite ville landaise,a tout d'une grande : un riche passé historique, des tables gourmandes où se régaler de produits locaux, et des chemins de balades … et pas n'importe lesquels !

Une ville qui ne manque pas d'Aire

Il y a tout pour passer de bonnes vacances à Aire-sur-l'Adour : de belles sorties en vélo ou en courant au bord de l'Adour, des pique-niques au bord du lac du Broussau, de nombreuses bonnes tables pour les gourmets et des hébergements qui sortent de l'ordinaire. On y découvre aussi les traditions landaises autour de la tauromachie avec l'association Junta des Penas, la fameuse légende de Ste Quitterie et de son église inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et si on veut même tester un concept très original, on peut manger en achetant une maison (ou juste manger) chez Coté Patio/Coté Brunch. Mais Aire-sur-l'Adour est aussi une étape incontournable du chemin de St Jacques de Compostelle …

Sur le chemin de St Jacques de Compostelle

Célèbre pèlerinage aux dimensions spirituelles et religieuses, le chemin de St Jacques de Compostelle compte dans ses escales, la ville aturine. Quand on arrive aux abords de Aire, c'est une route au terrain varié que l'on retrouve avant de faire une pause pour la nuit et se diriger le lendemain vers Miramont, la prochaine étape située 25km plus loin. Ce voyage initiatique met d'accord toutes les personnes qui l'ont fait : on en ressort transformé.

Les conseils d'Anaïs

Où manger ? Coté Patio/ Coté Brunch

Où dormir ? Le camping des Ombrages

Que faire ? Terra aventura pour découvrir la ville, visiter les arènes et l'église, pêcher.