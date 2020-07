Anglet, la "petite californie" sur la côte Basque

Anglet, au début de la côte basque et à la fin de la côte landaise, est surnommée "la petite californie" pour son art de vivre.

La ville d'Anglet est multi-facettes : du surf, du sport, mais pas que ! On peut aussi s'intéresser à son patrimoine culturel, architectural et artistique.

Anglet, sport ou farniente

Des vacances dynamiques, sportives et détente, c'est un peu la promesse d'Anglet l'été. Beach volley, surf, paddle, accrobranche ou encore balade à cheval dans la forêt, c'est le programme idéal pour tous ceux qui rêvent de vacances sportives. 11 plages sur 4,5km de sable et 230 hectares de forêt préservée, le choix est très vaste en terme d'activités. Mais c'est aussi une ville au patrimoine culturel très riche.

Une ville bi-culturelle

Située à la limite du territoire landais, à l'entrée du Pays-Basque, Anglet est d'autant plus intéressante à découvrir d'un point de vue culturel. En se baladant dans les rues, en ouvrant les yeux et en levant le nez, on peut tomber sur de véritables bijoux de l'histoire …