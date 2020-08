Arjuzanx, un vrai spectacle de la nature

Une petite excursion à la Réserve d’Arjuzanx s’impose quand on passe dans le nord des Landes, un site exceptionnel de plus de 2500 hectares de nature …

Amoureux de la nature, bienvenue !

Arjuzanx, c’est un peu l’arche de Noé de la Gascogne : toute la faune landaise y est représentée. C’est comme ouvrir une encyclopédie sur les animaux sauvages sauf que là, il suffit juste d’ouvrir grand les yeux ! On fond forcément pour cette petite loutre beaucoup trop mignonne qui passe par-là avec son ami le vison d’Europe … Mais la réputation de ce site vient surtout de sa réserve de grue cendrée, un oiseau mythique gris ardoise. C'est aussi 27km de chemin de randonnée ; on peut embarquer également à bord d'un pédalo, d’un paddle, d’un ou d'un canoé et glisser sur les eaux calmes et translucides du lac. Vous l’aurez compris, ici c’est l’occasion de prendre un bon bol d’air … Détente et dépaysement assurés !

Un endroit préservé

Sophie Laugareil, directrice de la Réserve Naturelle, et son équipe de passionnés nous donnent envie de venir passer un séjour ressourçant au bord des eaux claires du Lac. Ancienne mine, cet endroit prouve que la nature s’adapte et sait reprendre ses droits habilement. A ne pas rater si vous passez dans le coin !

Sophie Laugareil, directrice de la Réserve Naturelle d'Arjuzanx