Arzacq-Arraziguet, un village agricole et solidaire

Arzacq, aux portes du béarn et ancienne terre landaise, est un le chef-lieu d’un canton de 23 communes. Petit bourg charmant et accueillant, c’est une belle destination vacances !

Arzacq-Arraziguet est un joli village à l’entrée du béarn qui fait la fierté de ses habitants pour son accueil, sa convivialité et son art de vivre.

La douce simplicité d’un joli village

Se balader autour du lac sur un des deux sentiers balisés de promenades, à pieds ou vélo, ou encore passer un bel après-midi à papoter sur la terrasse d’un des cafés de la magnifique place de la République, découvrir la Maison du Jambon de Bayonne … c’est un peu l’esprit du village. Là-bas, on prend son temps pour bien faire les choses, on profite de chaque minute et on se réjouit de vivre dans un joli village. Le slogan d’Arzacq pour les vacances ? Flâner, randonner, visiter et déguster ! Au final, tout l’essentiel est là …

Un village riche de sa ruralité

Jean Basta, jeune agriculteur arzacquois et membre du conseil municipal, a à coeur de mettre en avant le travail agricole et sa richesse. Tout simplement parce-que c’est le B-A BA de ce village qui met au coeur de ses centres d’intérêts, le développement des entreprises locales et l’importance des circuits courts.

Jean Basta, jeune agriculteur arzacquois et membre du conseil municipal Copier

Jean Basta © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d'Anaïs

Où dormir ? Au centre d'accueil d'Arzacq

Où manger ? Chez Gaby, au Café des sports (et demander une garbure !)