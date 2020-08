Asson et son magnifique zoo

Si vous ne connaissez pas Asson, c’est le moment d’y passer quelques jours pour vous détendre et profiter d’un petit village béarnais aux multiples activités - notamment son Zoo.

A la découverte d’Asson

A Asson, il semble préférable de ne pas oublier son vélo pour pouvoir jouir des chemins de balades, vallonnées et nombreux. On peut aussi se délecter des bons fromages de chèvre de la Ferme Sendou, entreprise familiale qui fait de délicieux produits avec amour et patience. Il semble évident que la proximité avec les Grottes de Bétharram vous inspire pour une sortie au frais, et très ludique. Mais il est bien certain que le Zoo d’Asson est également un lieu incontournable quand on passe en vallée d’Ouzom ...

Le Zoo d’Asson, une visite à faire en famille (et pas que !)

Le Zoo d’Asson c’est certes pour toute la famille mais ça plait aussi bien aux petits et aux grands - on peut même venir qu’entre copains et retrouver son âme d’enfant. Ce qui fait qu’on peut avoir des étoiles dans les yeux à tout âge quand on se retrouve devant Radjah, le tigre blanc, si majestueux et serein. On peut aussi devenir un apprenti soigneur le temps d’une matinée ou d’un soir, ou même aller à la rencontre de dinosaures impressionnants. Mais ce qui fait la beauté de l’endroit, c’est la manière dont Luc Lorca, directeur du site, et son équipe prennent soin de leurs pensionnaires, et les bichonnent avec attention.

Luc Lorca, directeur du Zoo d’Asson Copier