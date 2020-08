Avec le label Vogue et Vague, les plaisirs de la voile sont accessibles à tous

Plus besoin d'être un expert pour faire de la voile. Grace au label Vogue et Vague lancé par la Région des Pays de la Loire, tout le monde peut s'adonner aux plaisirs nautiques en famille cet été. Au club nautique de Pornic, on en profite à fond.