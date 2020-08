Bagnères-de-Bigorre, ville thermale aux portes des Pyrénées

Dernière étape avant les montagnes, Bagnères est une jolie halte à faire le temps d’un weekend ou d’un séjour afin de pouvoir profiter de tous les plaisirs de cette cité des eaux.

Des vacances pour se “re-bigorrer” !

La balade à Bagnères pourrait commencer par un tour à Aquensis, les thermes de la ville historiquement réputés. Un plouf dans la piscine, une petite sieste dans le jacuzzi et un massage apaisant … de quoi se mettre en condition pour continuer notre tour de la ville. Des belles halles accueillent le marché de petits producteurs, l’occasion idéale pour casser la croûte et savourer des bons produits locaux. En terme de musée à Bagnères, il y a le choix : le Musée des Beaux-Arts Salies, Musée du Marbre, le Muséum d’Histoire Naturelle. Le plus chouette c’est qu’on peut y aller avec toute la famille. Et le soir, une des tables de ses délicieux restaurants saura enchanter vos papilles de produits du coin ...

La chèvrerie du camp de César

Elle s’appelle Audrey Douville, elle avait deux chèvres il y a deux ans et maintenant, elle en a 40. Chacune a son petit prénom, chacune est aimée et bichonnée par cette éleveuse passionnée qui fait tout de A à Z dans sa toute jeune entreprise. Ses chèvres des Pyrénées lui fournissent un lait particulier, plus doux que le lait de chèvre normal, et Audrey en fait de succulents fromages qui en fonction de la saison, change de goût. La Chèvrerie du camp de César est donc toujours pleine de surprise avec des produits toujours différents et si délectables.

Audrey Douville - Chèvrerie du Camp de César © Radio France - Anaïs Berthon

Ses actus : La Chèvrevrie du Camp de César

Les conseils d'Anaïs :

Où manger ? Le Cavin

Que faire ? Une journée détente à Aquensis, des randonnées dans les chemins alentours, flâner en ville.