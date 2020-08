Bayonne, la capitale du chocolat

Bayonne, dans le Pays-Basque, est riche en histoire et festivités mais surtout, est forte en chocolat !

Doit-on encore présenter Bayonne, son hymne, ses couleurs et son histoire ? Oui ! Parce-que ce qu'il y a d'incroyable ici, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos surprises.

La ville où ne s'ennuie jamais

Son riche passé historique fait de cette ville un endroit à découvrir et redécouvrir tous les jours. Se laisser aller à la flânerie et se perdre dans les rues ; faire les boutiques d'artisans et producteurs locaux ; se délecter de bonnes choses comme le célébrissime jambon de Bayonne ; profiter d'une chaude soirée d'été autour d'une assiette de tapas ...

Chocolatement basque

Bayonne c'est aussi une histoire de chocolat que Ronan Lagadec de Monsieur Txokola raconte si bien. Non seulement parce-que c'est un passionné de chocolat mais aussi parce que c'est un chocolatier qui sait que la créativité n'a pas de limite avec cette matière précieuse qu'est le cacao.

Ronan Lagadec - Monsieur Txokola Copier