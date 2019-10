Besoin de vous ressourcer ? Gagnez 1 semaine pour 2 à Pen-Bron

Paris, France

Cap sur la région Pays de La Loire et plus particulièrement sur les côtes de la Loire-Atlantique ! Aventure, nature et gastronomie locale, c’est ce que vous retrouverez en Loire Atlantique.

Côté mer, vous respirez le grand bol d’air ! Entre la Turballe et Saint-Nazaire, en passant par La Baule et le Croisic, les paysages côtiers offrent un joli panorama, peu importe le temps qu’il fait ! Promenades à pied sur le chemin des douaniers, virée en bateau au départ du Croisic, farniente sur une des grandes plages de sable fin de la station balnéaire La Baule, les vacances en famille en Bretagne Sud cela peut être ça ! C’est aussi la découverte du territoire local qui est riche et variée dans cette région située proche des terres bretonnes. Galettes et crêpes, cidre fermier, kouign-aman, fruits de mer… les papilles se régaleront.

Côté terre, l’environnement est apaisant. Sur la presqu’île de Guérande, baladez-vous au milieu des marais salants de Rostu, situés au petit village de Mesquer. Sur ce site naturel classé Natura 2000, vous y découvrirez un paysage linéaire étonnant et rencontrerez une variété d’oiseaux. Autre ambiance, autre route…à vélo, la Vélodyssée® chemin de halage entre Redon-Nantes, vous charmera de villages en villages, entre petits ports, écluses, forets et marais.

L’hôtel et restaurant de Pen Bron est idéalement situé sur la presqu’île de Pen Bron, face au Croisic et à seulement 20 minutes de la station balnéaire de la Baule.