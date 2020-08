Biarritz, l'océan avec élégance

Destination privilégiée des vacanciers l’été, Biarritz est une jolie ville balnéaire aux multiples boutiques et activités qui attirent toutes les générations.

Des vacances pour toute la famille

Partir en vacances à Biarritz, c’est s’assurer des balades dans une jolie ville élégante, de pouvoir occuper les enfants dans des activités ludiques comme à l’Aquarium ou la Cité de l’Océan ; inscrire les ados aux cours de surf, de paddle ou les laisser profiter de la plage et des nouvelles rencontres ; profiter des belles boutiques et ramener des souvenirs aux copains ; et finir la soirée en mangeant une glace face à l’océan qui brille dans la nuit … Biarritz c’est tout ça à la fois …

Un champion hors du commun

Amandine Sanchez et Thomas Da Silva © Radio France - Anaïs Berthon

A Biarritz, il y a des surfeurs qui viennent de partout dans le monde et la culture surf y est très présente. Puis il y a ce jeune homme incroyable qui du haut de ses vingt ans est une vrai leçon de vie et de persévérance. Non-voyant depuis l’âge de dix ans, Thomas Da Silva s’est mis au surf et grâce à sa coach Amandine Sanchez de Shining Surf School, il a fait une belle 6ème place au Championnat du monde Handisurf en mars dernier à Los Angeles.

