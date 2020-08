Bidache, une escapade à ne pas manquer !

A cheval entre le Pays-Basque, les Landes et le Béarn, Bidache est l'illustration du dicton "L'union fait la force.".

Une culture au pluriel

Ici à Bidache, la culture se décline en trois langues : basque, gascon et français. Seule la carte géographique et ses frontières tracées en font une appartenance au Pays-Basque mais clairement, Bidache est riche de ses différentes cultures. Ce qui fait qu'on peut aussi bien se délecter de façon presque chauvine, d'un pastis et d'un gâteau basque dans la même assiette - comme à la boulangerie Lagrabe. On peut aussi trouver des kiwis non loin du bord des Gaves Reunis, chez Dany Marcel ; visiter l'imposant Château de Gramont en découvrant son incroyable histoire lors d'une visite guidée avec Bénédicte Maisonave ; ou encore s'arrêter boire un café avec Michel Dallemane, ancien maire de la ville et véritable mémoire de Bidache, toujours prêt à nous raconter des anecdotes locales.

Vous l'aurez compris, Bidache est un petit village d'une richesse incroyable et il serait bien dommage d'oublier de s'y arrêter.

Devenir la reine des abeilles (ou presque)

A Bidache, on y trouve aussi du bon miel auprès d'apiculteurs passionnés et aimants de leurs petites protégées. L'abeille noire, espèce locale et menacée, peut compter sur "Abeilles et cie", une entreprise avec un concept assez fou de prime abord et pourtant brillant : parrainer une ruche. Pourquoi ? Pour aider à la sauvegarde de cette abeille noire pardi ! Mais aussi pour devenir une sorte d'apprenti apiculteur avec à la clé, des bases solides sur la vie des abeilles et un pot de miel à votre nom !

Lionel Charrut, apiculteur et membre de Abeilles et cie Copier

Les conseils d'Anaïs

Où dormir ? Camping La ferme des 4 chênes (Urt)

Où manger ? La boulangerie Lagrabe (un petit sandwich jambon de pays/ brebis et un gâteau basque et/ou un cake orange/pavot pour bien terminer !

Que faire ? Visiter le château de Gramont, flâner dans les jolies rues en montant jusqu'à l'église et en passant devant la Maison Tanneur, devenir un "happy"culteur chez Abeilles et cie.