Bidart, terre de traditions

Village irrésistible, tant par son authenticité que par ses 5km de plage de rêve, Bidart sait conserver ses valeurs même quand les vacanciers sont au rendez-vous comme chaque été !

Des vacances balnéaires

Planches de surfs sous le bras ou sur le vélo, crème solaire dans le sac et lunettes de soleil sur le nez, voilà l’équipement nécessaire quand on vient faire un tour à Bidart. Difficile de résister au côté sauvage de la côte basque … Parce-que quand on arrive devant la plage, on a l’impression d’arriver dans un nouvel eldorado, détaché de tout. Mais le village qui surplombe l’océan nécessite une bonne paire de tennis pour pouvoir arpenter tous les chemins qui s’offrent à vous et vous mènent vers de délicieux paysages.

Un village de champions : zoom sur la pelote !

Ils sont frères et ne se partagent pas le talent : ils le doublent. Jon et Patxi Tambourrindeguy sont des icônes de Bidart dont ils sont originaires. Sportifs de haut-niveau, champions du monde de Cesta Punta, ils ont créé leur propre atelier - Ona Pilota. Au programme : cours de pelote et confection , réparation de matériel.

Ce qu’il y a presque de plus incroyable chez Jon Tambourrindeguy, ce n’est pas uniquement son parcours empreint d’amour de ses traditions, mais la douceur et la simplicité qui le caractérise.

Jon Tambourrindeguy :

Jon Tambourrindeguy - Ona Pilota Copier