Biscarrosse, capitale de l’hydraviation

Biscarrosse, au nord des Landes, est une destination de vacances pour tous ceux qui aiment le surf, les grands espaces ... et qui s’intéressent à l’histoire de l'hydraviation !

Ville frontalière avec la Gironde, Biscarrosse fait encore partie du département roi du surf - les Landes - et est une vraie pépite en terme de sport aquatique … mais pas uniquement.

Des vacances dépaysantes

C’est dans une atmosphère de détente et familiale que l’on peut apprécier un séjour à Biscarrosse. De nombreuses activités telles que le surf, le kite-surf, le paddle ou encore le char à voile sont possibles. Mais c’est aussi une station dynamique avec des animations tout au long de l’été et de l’année (concerts, marchés, …) qui donne envie de venir, puis revenir, pour passer de bons moments de détente. Mais ce qui fait aussi la fierté des biscarrossais, c’est son histoire avec l’hydraviation.

Le Musée de l’Hydraviation

Sylvie Bergès, directrice du Musée de l’Hydraviation, est bien placée pour connaître cette fabuleuse histoire qu’elle qualifie d’humaine avant d’être technique. Et pour cause, depuis 1985, elle est au coeur de cet endroit incontournable à Biscarrosse qui retrace toute la chronologie et l’évolution des hydravions

Sylvie Bergès - Directrice du Musée de l’Hydraviation Copier

Sylvie Bergès - Directrice du Musée de l’Hydraviation © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d’Anaïs

Où manger ? La Playa

Que faire ? Une visite au Musée de l’Hydraviation ; un tour sur la grande roue à l’Esplanade (la vue est dingue !) ; une balade au lac ; un cours de char à voile.