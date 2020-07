Notre road-trip nous emmène pour la dernière fois sur un nouvel itinéraire de l'art, de la gastronomie et de l'Histoire locale en Côte-d'Or.

Bonnes adresses entre Mirebeau-sur-Bèze et Sacquenay

Entre Mirebeau-sur-Bèze et Sacquenay nous voyageons sur 83 km de routes départementales en Côte-d’Or et un chemin de fer légendaire

Mirebeau-sur-Bèze

Rendez-vous chez Claude Rozet, un natif du village que l’on surnomme le Magicien de la ferraille. Il transforme des matériaux de récupération en œuvres d'art. En donnant une seconde vie à leurs outils, M. Rozet rend hommage au dur travail de nos aînés et réalise du même coup des œuvres uniques. N'hésitez pas à lui rendre visite à son atelier pour découvrir l'étendue de son talent.

Renève

Renève et son fameux musée Halte-Brunehault du même nom que la première reine de France torturée à mort en 613 à proximité du village. Un musée qui conserve aussi le mobilier d'une villa gallo-romaine du premier siècle.

Oisilly

Dans l'église, on peut admirer les vitraux de Marc Couturier un artiste plasticien né en 1946 à Mirebeau-sur-Bèze. Il a aussi réalisé une croix pour le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

L'oeuvre "La Croix et la Gloire" à Notre-Dame de Paris, a survécu à l'incendie de 2019 © Radio France

Bèze

Il faut absolument visiter les grottes. La visite se fait à pied et en barque. Attention il ne fait pas plus de 12 degrés.

Les grottes de Bèze se visitent en barque

Is-sur-Tille

La petite ville a été un camp militaire américain entre 1917 et 1919 avec près de 2 millions de soldats et une immense gare de triage. Aujourd’hui il ne reste plus rien sauf la cheminée de la cantine des officiers. Il y a des visites tout l'été.

La confrérie de la truffe de Bourgogne vous confie les secrets de cette perle noire entre septembre et décembre à l’office du tourisme uniquement le samedi avec visite d'une truffière et dégustation.

Le train des Lavières de l'association Chemin de fer touristique Issois vous fait voyager sur 1,4 kms. La gare de départ est située à Is sur Tille et une locomotive datant de 1945 vous emmène faire une balade en forêt.

Frénois

La Ferme Drouot à Frénois vous propose du Foie gras, des Rillettes pur canard aux truffes de Bourgogne, des rillettes pur canard, de la Terrine de canard aux truffes de Bourgogne et Terrine de canard aux noisettes ou au poivre vert, des cuisses de canard confites, des gésiers de canard confit et du magret de canard fumé ... vous pourrez visiter l’exploitation et déguster les délicieux produits.

Orville et Chazeuil

Orville tient son nom d’un hôpital de lépreux du 16e situé hors de la ville de Selongey. Et Chazeuil viendrait du fait qu’après la destruction du village par une bande de brigands, il ne restait qu’un seul chat - chat seul.

Sacquenay

La boulangerie les champs du destin de Sacquenay propose des pains bio de céréales paysannes et des chocolats bio sans lécithine.

Itinéraire