Cambo-les-bains, destination bien-être !

On en prend encore plein les mirettes quand on arrive à Cambo-les-bains avec ses boutiques, ses restaurants, ses chemins de randonnées verdoyants. Mais on ne peut surtout pas passer à Cambo-les-bains sans remarquer les magnifiques Thermes.

Se remettre en forme aux thermes

Des palmiers qui nous donnent le sentiment d’être à Miami et pour cause, c’est vraiment dépaysant quand on entre aux Thermes de Cambo-les-bains. Tout est si beau ... ça rend les photos super faciles car tout ressemble à une carte postales. Et l’ambiance est aussi chouette que la résidence est belle : les curistes sont ravis de se faire chouchouter dans un si bel endroit et entourés d’une équipe aussi bienveillante. Sachez que si vous ne bénéficiez pas d’une lettre du médecin pour une cure thermale, vous avez tout de même le droit de venir profiter de l’institut de beauté et venir vous détendre aux Thermes de Cambo-les-bains : c’est ouvert à tous, de février à décembre !

La Villa Arnaga, le rêve d’Edmond Rostand

Véritable décor de théâtre à l’intérieur et style néobasque d’extérieur, la Villa Arnaga est une visite incontournable de Cambo-les-Bains. Riche de son histoire et de sa beauté, elle est classée « Monument historique », labellisé « Jardin Remarquable », « Arbres remarquables » et « Maisons des Illustres ». Rien que ça !

Béatrice Labat - Conservatrice du Musée de la Villa Arnaga Copier

Béatrice Labat - Conservatrice du Musée de la Villa Arnaga © Radio France - Anaïs Berthon

Les conseils d'Anaïs

Où manger ? Un petit goûter/shopping à la Chocolaterie Puyodebat semble vivement conseillé ! Visite du musée en prime !

Où dormir ? Camping Bixta Eder