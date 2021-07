CARTE - Tourisme en Dordogne : les meilleures aires de pique-nique du département

La saison des repas en plein air a commencé. Il est temps de ressortir sa nappe Vichy, sa glacière et son panier en osier pour une pause champêtre. En Dordogne, les touristes et les locaux ont un large choix d’aires de pique-nique et il y en a pour tous les goûts : des plages en bordure de rivières aux villages pittoresques, sans oublier les espaces plus sauvages au détour d’une randonnée.

Pour les familles, on citera les lieux avec des aires de jeux comme Condat-sur-Trincou et les étangs de Saint-Saud-Lacoussière ou Saint-Estèphe. Les plus sportifs apprécieront les berges des rivières, celle de l’Isle à Saint-Astier propose des virées en canoë kayak. Les gourmets doivent faire un détour par le village de Saint-Avit-de-Vialard où ils peuvent visiter la Ferme du Lac noir et goûter au miel local du Rucher de Marandou. Des barbecues sont en accès libre dans le village de Bourdeilles, pour un bon repas au bord de la Dronne.

Le Comité départemental du tourisme de la Dordogne a listé les aires de pique-nique sur son site internet. Nous en avons sélectionné une partie que vous retrouverez sur la carte ci-dessous.