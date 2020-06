Castelnau Rivière Basse vous tend les bras pour découvrir les Gîtes et Cabanes de Trencalli !

Posés dans les Hautes Pyrénées, entre Val d'Adour et Madiranais, les Gîtes et Cabanes de Trencalli, offrent 30 hectares de pause nature entre plaines et collines où ruissellent les murmures de l'Adour, né à l'ombre des Pyrénées.

C'est dans le vignoble du Madiran, que vous attend ce coin de nature préservé pour vivre cette expérience unique au milieu des animaux de la ferme et de la forêt.

Sur pas moins de 30 hectares de prairies, de bosquets et de bois vous partagerez ces moments qui font le sel de la vie auprès des daims, cerfs apprivoisés ou sauvages, des chevaux, des vaches de l'ile de Jersey et de toute la basse cour au sein de laquelle paradent des paons magnifiques. Plus insolites encore, les Gîtes et Cabanes de Trencalli vous proposent de découvrir des : wallabies.

La Wallaby vous attend avec une furieuse envie de faire connaissance. © Getty - Cavan Images

Et ce n'est que le début de la découverte :

On continue ? Alors voici les Gîtes et les Cabanes :

Après avoir passé une ou plusieurs nuits dans des cabanes insolites vous découvrirez la forêt et ses animaux sur un sentier pédagogique baptisé "sur les traces de Charly". Là, vous attendent dans les arbres jeux et tyroliennes, dont deux de 350 mètres avec filet suspendu, sécurité oblige. Et si vous êtes encore avide d'activités nature, balades à Poney, parcours de tir à l'arc 3D ou étang de pêche, devraient étancher votre soif d'aventure. Après quoi billard, escape et/ou aventure game, auront raison de vos dernières forces. Il sera temps alors de passer à la fabrication de glaces, de beurre ou de fromage. Elle est pas belle la vie ?

Ces dernières images vont finir de vous convaincre :

Prêt pour un dépaysement total ?

Alors n'hésitez pas à contacter les Gîtes et Cabanes de Trencalli au +33 6 52 65 89 37 ou par mail à ferme.trencalli@gmail.com A moins que vous ne préfériez déjà réserver ! Bon Séjour