Centenaire du scoutisme français : visite d'un campement à Chauvigny

Il y a l'odeur des feux de bois, le bruit des branches qui craquent et les cris amusés des adolescents : pas de doute, il s'agit bien d'un campement scout. Depuis deux semaines, une soixantaine de jeunes de 12 à 17 ans, de Poitiers, de Bressuire, de Besançon et de Dourdan, ont posé leurs tentes sous les arbres du bois de Beaumarchais, aux environs de Chauvigny.

Ici, les activités sont nombreuses expliquent Marine Clergeaud : "Aujourd'hui, certains taillent des torches, d'autres des flèches polynésiennes pour les olympiades". Les olympiades : "c'est un peu les jeux olympiques scouts."

Une fois taillées, les torches seront utilisées pour éclairer la cérémonie des promesses, un rite de passage chez les scouts de France. © Radio France - Nicolas Ayachi

Un autre groupe observe un temps de recueillement. Une jeune scout explique : "on se réunit en groupe et on se pose des questions, spirituelles ou personnelles. Et puis on essaie d'y répondre."

Enfin, les plus âgés font un "service au propriétaire". En somme, ils donnent un coup de main au propriétaire du terrain qu'ils occupent le temps du campement. Aujourd'hui, il déboise la petit forêt où ils sont installé de ses arbres morts.

Il aura fallu deux mois de préparation et le travail de 20 animateurs bénévoles pour préparer le camp. C'est à dire monter les douches, réunir les fonds Mais le résultat est à la hauteur des attentes des jeunes. "C'est comment un monde à part", renchérit l'un d'entre eux.

Parole de scout !