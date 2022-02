Chalmazel : l’unique station de ski alpin de la Loire

La station de ski de Chalmazel, située dans le Haut-Forez, à une heure de Saint-Étienne et de Roanne, vous offre jusqu’à 12 km de pistes de ski alpin de tous niveaux. Une station familiale pour de belles journées ski dans la Loire.

La station de ski de Chalmazel existe depuis 1965. Avec ses 12 km de pistes de ski alpin, allant de la verte à la noire, ainsi qu’avec huit remontées mécaniques, elle est une station de ski idéale pour une journée en famille ou entre amis.



L’Ecole de Ski Français, dirigée par Anne-Flore Rey, ancienne skieuse de l’équipe de France, vous accueille et propose des cours en groupe ou individuel. Initiation sur l’espace Piou-Piou (à partir de 4ans), ou cours pour débutant ou niveau plus élevé, tout est possible. Vous pouvez les contacter pour connaitre les disponibilités.

La station accueille également le comité Handi-Sport de la Loire pour permettre à tous de s’initier et profiter des joies de la glisse !

Sébastien Lioub, conseiller technique, toute l’équipe du comité et les bénévoles sont là pour accompagner et piloter les descentes en ski assis piloté. Pour en savoir davantage sur cette pratique rendez-vous sur le site de la station de Chalmazel.

Vue depuis les télésièges à bulle sur la grande piste bleu - Adrien Nouvel

Après une bonne session de ski, rien de tel que de se réchauffer autour d’un bon repas, snack ou boisson chaude. Le restaurant snack Les Epilobes, situé au pied des pistes, est là pour vous accueillir tous les jours de la saison hivernale.

Et si en fin de journée vous souhaitez prolonger le plaisir d’être à la station de Chalmazel, le restaurant organise des soirées concerts les vendredis et samedis des vacances. Un chouette moment convivial autour d’un apéro.

Les coordonnées et le programme à retrouver ici



Retrouvez toutes les infos de la station ici

