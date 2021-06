Royan : une énorme vague de touristes attendue pour cet été

Le nombre de personnes à Royan et ses alentours va certainement tripler cet été. L'office du tourisme table sur presque 300.000 vacanciers par jour sur les mois de juillet et d'août. Une tendance qui se confirme chez les gérants de campings.

Les plages de Royan et de ses alentours vont être noir de monde cet été. L'office de tourisme de la commune compte accueillir 285.000 vacanciers par jour sur les mois de juillet et d'août soit une hausse d'environ 5% comparé à l'année dernière. La raison de cette augmentation : la crise sanitaire. Les Français préfèrent ne pas prendre de risque et rester dans le pays ; cela évite également l'utilisation du pass sanitaire, notamment pour les voyages à l'étranger.

50 saisonniers recrutés par l'office de tourisme

Pour faire face à cette vague touristique, l'office du tourisme de Royan s'est adapté en gonflant ses effectifs. Trois nouveaux bureaux d'information touristique vont voir le jour, ce qui monte le chiffre à une vingtaine sur le territoire. Pour assurer leur bon fonctionnement, neuf saisonniers supplémentaires ont été recrutés comparé à l'année dernière.

Six personnes ont été recrutées pour renforcer l'accueil téléphonique et répondre aux questions des vacanciers. - Laurent Giraud - adjoint au directeur de l'office du tourisme de Royan

325.000 brochures ont été imprimées. La plupart comportent des plans de la commune, "C'est l'un des éléments les plus demandés par les touristes", affirme Laurent Giraud. Un chiffre qui n'est pas si conséquent puisque environ 1 million de personnes viennent profiter de Royan entre juillet et septembre chaque année.

90% des emplacements de camping occupés par des Français

Les chiffres varient d'un camping à l'autre mais chez Enrick Poitevin gérant du camping trois étoiles "les Pins de la Courbe", le nombre de réservations a bondi de 35% sur le mois de juillet comparé à l'été 2020. Ce qui est encore plus notable, c'est le nombre de réservations totales sur la période estivale, il est déjà en hausse de 5% alors que la saison débute dans environ deux semaines.

On a le sourire aux lèvres. - Enrick Poitevin

Cependant, beaucoup de campings vont devoir se passer des touristes étrangers. "Les anglais et les hollandais viennent en général en avant saison vers le mois de juin, mais cette année, ils ne sont pas là. C'est dur pour ceux qui travaillent en majorité avec des touristes étrangers, confie Enrick Poitevin.

Certains de mes confrères cherchent encore des saisonniers. Nous avons moins de demandes cette année - Enrick Poitevin

Les contraintes sanitaires sont assez réduites dans les campings puisque les installations sont en majorité en extérieur. Le seul bémol : il n'y aura pas de transats au bord des piscines pour éviter les attroupements.