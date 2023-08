Chassés-croisés du 15 août : les conciergeries débordées sur l'île de Ré

" On va faire l'état des lieux de la maison, les clefs sont dans le petit saladier ?" demande Valérie Paupardin, gérante de la conciergerie, à la famille de vacanciers. 10h45 : premier départ de la journée. Alors Valérie ne perd pas une minute et s'empresse de faire un tour des quatre chambres et quatre salles de bain qui composent l'immense maison située à Bois Plage. Pas de mauvaise surprise pour cette fois. Valérie pouffe un ouf de soulagement. Car un aléa et c'est tout son emploi du temps qui est bousculé : " Le week-end du 15 août, c'est le plus gros week-end [d'août]. Entre samedi et dimanche, je dois gérer 25 arrivées/ départs" , contre 15 environ au mois de juillet, affirme-t-elle. "Faut aller vite, j'ai d'autres locataires qui ont réservé une autre maison et qui sont déjà arrivés sur l'île", annonce-t-elle un peu paniquée.

Les locations prises d'assaut

Les 30 logements de la conciergerie sont quasiment tous loués. Beaucoup de chassés croisés donc et beaucoup de travail pour remettre les maisons en état entre les locataires. "Il faut ramener le linge. Par exemple, si on a des locataires qui sont restés longtemps dans une location et qu'ils ont déplacé des meubles, alors il faut les remettre en place ..."

Les services de nettoyage ont eux aussi un emploi du temps de ministre pour remettre les maisons propres. Aucun retard n'est permis. Les logements doivent être prêts pour l'arrivée des vacanciers : "On est en contact avec les locataires pour voir vers quelle heure ils pensent arriver. Ils pensent tous arriver vers 15-16h. Tout le monde arrive en même temps." La faute au pont de l'île de Ré.

é, véritable entonnoir à voitures entre le continent et l'île. Samedi, dans l'après-midi, il fallait compter 30 min pour arriver à la Flotte depuis le continent. Sans embouteillage, il faut 15 min pour réaliser ce trajet.

Des arrivées retardées par les bouchons

Valérie attend les locataires dans les maisons, tenue informée des horaires d'arrivée. " On leur demande d'envoyer un texto quand ils sont sur le pont et ils nous tiennent au courant de l'évolution de la circulation", explique-t-elle. Mais c'est difficile de savoir exactement " à cause des bouchons qui s'étendent parfois jusqu'à Sainte-Marie-de-Ré**".**

Pour éviter les embouteillages dans le sens retour, Stéphanie Corçon, la locataire de la maison à Bois Plage, a prévu de partir de l'île en fin de journée : " On va aller au beach bar à bois plage, on partira vers 15-16h, comme ça on attend que les gens passent", explique-t-elle. Reste à savoir si les autres vacanciers de l'île ont eu la même idée.