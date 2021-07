Entre Pays Basque et Béarn, le Château des Enigmes est situé à Laàs dans les Pyrénées Atlantiques. Avec sa bâtisse du XVII° siècle et un Parc arboré de douze hectares, c'est le lieu privilégié où se rencontrent, savoir, jeux et histoire.

Château de Laàs : Musée, Château des énigmes et Parc admirable

Le Château des Enigmes et des Jardins à Laàs

Le Château :

On peut dire et écrire que Le Château des Énigmes est un Parc de loisirs d’un genre nouveau qui permet de visiter, tout en s’amusant. En famille ou entre amis, le Château de Laàs et son Parc de douze hectare labellisé "Ensemble Arboré Remarquable de France", nous invite à nous glisser dans la peau d'apprentis mousquetaires au travers d’un jeu de piste de près de 3 heures. Le parcours est adapté aux enfants à partir de 4 ans.

Le parcours-jeux :

25 épreuves

16 jeux-énigmes

9 jeux-défis

Mais le Château de Laàs, c'est aussi Le Musée Serbat. L'occasion de s'immerger dans l'âge d'or de l'Art de Vivre à la française à travers la reconstitution d'une grande maison bourgeoise du XVIIIème Siècle avec l'une des plus belles collections d'Arts Décoratifs de France. Par ailleurs, tout au long de votre visite, votre regard sera immanquablement attiré par les tableaux de maitres (Rubens, Brueghel, Fragonard, Vigée-Lebrun), et par les tapisseries des manufactures royales des Gobelins et d'Aubusson, qui agrémentent les murs.

Le Parc :

Outre, que le Parc arboré de douze hectares sert, pour partie, de décors au parcours-jeux du Château des Enigmes, le remarquable ensemble du Château de Laàs, vous propose évasion et détente dans ses jardins labellisés "Ensemble arboré remarquable de France". Un arboretum permet également de découvrir une vingtaine d'essences d'arbres parmi les plus remarquables du parc. Vous y retrouverez les jardins suivants et la partie conservatoire :

Jardin à la française

Jardin à l'italienne

Jardin exotique

Potager conservatoire

Verger conservatoire

Contact :

Téléphone : 05 59 65 00 34

Adresse : Château de Laàs, 64390 Laàs

Mail : Château des Enigmes

