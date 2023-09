Châtelaillon-Plage : le dernier plouf avant la rentrée

Sur la grève, Léo, 8 ans, creuse des galeries dans le sable pour construire son château. "Je fais le Mont-Saint Michel" assure-t-il. C'est son dernier jour de vacances. Demain, il rentre en CE2. Son papa, Maxime, voulait " profiter du soleil avant le départ de cet après-midi". Après une semaine en Charente-Maritime, il est l'heure de partir : " On est un peu triste parce qu'en plus ils annoncent du super temps toute la semaine prochaine. Mais voilà on va reprendre le boulot malheureusement", affirme-t-il avant de retourner jouer dans le sable avec ses enfants.

ⓘ Publicité

Une dernière baignade avant la rentrée des classes

Certains appréhendent la journée de demain. C'est le cas de Tristan, 5 ans, très occupé à remplir des sceaux avec l'eau de mer. " Demain c'est ma rentrée, je viens de déménager. C'est mon premier jour dans ma nouvelle école. Je suis un peu stressé parce que je vais voir le directeur, la maîtresse, tout ça", explique-t-il. Heureusement, il a encore tout l'après-midi pour s'amuser. Et il a un programme très chargé : " Je vais me baigner, je vais manger, je vais faire ma sieste".

Bronzer au soleil, c'est aussi le projet de Sophie, assistante sociale : " Là on est en train d'installer les serviettes pour sécher et après rentrer parce qu'il faut rentrer." " On profite des derniers instants" ... avant de tout remballer et repartir à Rochefort.