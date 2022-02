Chiens, chevaux, luge, skis et raquette : le Col de la Loge donne le sourire aux petits et aux grands

Durant la saison hivernale, la station du Col de la Loge vous accueille dans son écrin de verdure pour la pratique du ski de fond, des raquettes ou de la luge. Pour des expériences uniques elle propose également le ski joëring et chiens de traineaux.

Le domaine nordique du Col de la Loge se situe dans le Haut Forez à une heure de Saint-Etienne et Roanne.

Vous trouverez sur place toutes les installations et équipements nécessaires pour profiter des activités de la station. Une salle hors sac pour se mettre au chaud, une auberge pour se restaurer et un service de location de l’équipement nécessaire à la pratique du ski de fond (alternatif ou skating) ou des raquettes. Toute l’équipe du Col de la loge et ses saisonniers vous accueilleront et conseilleront pour profiter au maximum de votre journée.

Les 60 km de pistes de ski de fond tous niveaux, damés tous les jours, permettent à chacun de s’initier ou pratiquer plus sportivement cette activité. 35kms de pistes raquettes sont également à disposition pour profiter de cet écrin de verdure. Si vous souhaitez préparer au mieux votre journée, vous pouvez consulter le site de la station du Col de la Loge pour connaitre les conditions d’enneigements.

Piste de ski de fond - Adrien Nouvel

Pour une journée en famille, laissez vous tenter par une sortie en chiens de traineaux ou par le ski joëring !

Cette activité nouvelle à la station reprends un moyen de locomotion scandinave, auparavant utilisé par les lapons. Il s’agit de ski tracté par un cheval. Pas besoin d’être cavalier, il suffit d’avoir les bases de stabilité sur les skis.

Agathe courtois, propriétaire de l’écurie Entre Ciel et Terre, propose cette activité à partir de l’âge de 10ans.

Pour plus d’informations consultez sa page Facebook.

