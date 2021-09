Clone de Gagnez un séjour au Clos St Eloi à Thiers !

Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre jouez avec nous à l'écoute de FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE et tentez de remporter ce séjour dans le sublime Clos St Eloi à Thiers !

L’Auvergne a cela de magique, elle sait intensifier les émotions et éveiller des sens souvent endormis. Blotti au cœur d’un sublime parc peuplé d’arbres centenaires, à quelques minutes seulement du centre historique de Thiers, le Clos St Eloi, The Originals Relais vous ouvre ses portes pour un séjour que vous ne risquez pas d’oublier !

Dirigé par Alain, cet élégant hôtel 4 étoiles dans le Puy-de-Dôme a fait de l’art de vivre et du partage ses grandes philosophies. Comme pour faire écho à la nature environnante, les 31 chambres de l’établissement mettent en avant le calme et l’harmonie des teintes. Elles vous feront profiter d’une douceur de vie inégalée. Ici, la quiétude et le confort règnent depuis longtemps en maître !

Idéalement situé à Thiers, cet hôtel de charme sera un point de départ privilégié pour la découverte du patrimoine architectural de Thiers ou vos promenades en plein air à travers le sublime Parc naturel régional Livradois-Forez.

Partez vous resourcer une nuit dans cet établissement au cœur d'un parc arboré, avec des chambres rénovées et un restaurant d'exception !

Remportez une nuitée pour deux personnes avec cocktails et tapas et 2 petits déjeuners !

Rendez vous sur notre antenne du lundi 27/09 au vendredi 1/10 à partir de 11h00 pour jouer et tenter de remporter pour deux personnes votre séjour au Clos St Eloi à Thiers !