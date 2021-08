RÉÉCOUTEZ : Tout le monde dehors au château de Rochechouart

France Bleu Limousin continue sa tournée estivale dans le cadre de son émission "Tout le monde dehors" et installe ses studios sur le parvis du château de Rochechouart.

Accueillante, vivante, vibrante : bien plus qu’une cité médiévale, bien plus qu’un pôle pour le tourisme vert, bien plus qu’un centre de vie…

Découvrez Rochechouart. Située au cœur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, Rochechouart est un véritable coffre aux trésors, qui ne demande qu’à s’ouvrir.

Venez découvrir le riche patrimoine historique, construit au fil des siècles autour du château d’une des plus anciennes familles de l’aristocratie française. Vous y trouverez des beautés architecturales telles que le clocher « tors » de l’église, ou encore certaines maisons bâties en « brèche », cette pierre d’impact si caractéristique de notre territoire.

Rochechouart c'est aussi un rare patrimoine naturel : un site météoritique unique en France et mondialement reconnu, une forêt ancienne riche en espèces végétales et animales protégées et traversée par le GR48… Le tout desservi par un riche réseau de sentiers de randonnée, accessibles à tous, afin de découvrir et comprendre toutes ces richesses.

Fabrice Chaminade conseiller municipal à Rochechouart en charge de la culture.

Fabrice Cheminade nous présente l'expo photo "la nature de l'homme" par Reza. Exposition que vous pourrez voir jusqu'au 10 octobre prochain.

Bernard FOURNIER - conseiller municipal. Délégué aux sports et aux associations à Rochechouart.

Bernard Fournier évoque la 3ème édition du forum des associations qui aura lieu le 11 septembre à Rochechouart. 45 associations rochechouartaises sur place pour présenter leurs activités.

Pierre Balant président de l'association du Labyrinthe de la voix

Un des festivals les plus important de la région qui ravi les amateurs de musique depuis plusieurs années. On fait le bilan de la18ème édition qui a eu lieu cette année...

Angeline MADAGHDJAN attachée de conservation du château de Rochechouart

Le château de Rochechouart vous propose cet été une exposition de Michele Ciacciofera, artiste Italien. Mais aussi beaucoup d'animations et d'activités ludiques pour les enfants (construire un château de carte, sculpter le bois etc...)

Vincent Debord de l'association des commerçants rochechouartaise "Unir"

Les commerçants de Rochechouart unis pour faire bouger la ville. Une animations est d'ailleurs prévue pour fêter Halloween au mois d'octobre.

Franck Keller gérant du Camping de la météorite de Rochechouart.

Un camping au cœur du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin qui accueille des visiteurs de l'Europe entière d'avril à décembre. Un camping 4 étoiles qui vous attend pour des séjours de courtes ou longues durée. Un camping pour toute la famille avec piscine, animations pour enfants, jeux gonflables etc....

Marilène Penichoux adjointe au maire. Présidente du comité de jumelage de Rochechouart.

La ville de Rochechouart est jumelée avec la ville Allemande d'Oetingen. L'occasion pour les petits rochechouartais de partager des moments inoubliables avec leurs homologues Allemands, et à Rochechouart d'œuvrer pour la fraternité européenne.