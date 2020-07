Comment vaincre sa peur de l'avion ?

Vous angoissez à l'idée de prendre l'avion ? N'ayez pas honte de le dire, une étude a récemment montré que 20% des français avaient peur de prendre l'avion. Même si les catastrophes en avion reste très rares, les images très impressionnantes choquent de par la violence des images et du nombre de morts. Il est pourtant important de rappeler que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Malgré cette info en tête il est compliqué de se dire qu'un tel engin avec un tel poids puisse voler, pourtant c'est le cas. Les ailes et la poussée de l'avion permettent à l'avion de planer et le poids de l'appareil n'y fait rien.

Les fausses idées reçues sur l'avion

Xavier Tytelman explique le phénomène de turbulence Copier

Il est important de rappeler que les orages ne sont pas dangereux pour les avions. Les avions de ligne fonctionnent comme des cages de Faraday. La cage de Faraday une enceinte utilisée pour protéger des nuisances électriques et subsidiairement électromagnétiques extérieures ou inversement. Autrement dit l’électricité touche l'appareil mais n'a aucune incidence sur son électronique indispensable pour voyager et sur les passagers présents à l'intérieur de celui-ci. Il est important de relativiser et de se dire qu'effectivement on ne risque rien.

Il est possible que lors de votre vol, le commandant de bord soit amené à signaler des turbulences. En aucun cas il ne faut s'inquiéter, même si vous avez peur de faire une chute de plusieurs mètres. Il est important de rappeler que l'appareil perd au maximum 50 cm d'altitude ce qui n'est rien. En revanche avec la vitesse et le poids de l'appareil le ressenti à l'intérieur de l'appareil est décuplé. Imaginez vous dans une voiture passant sur un dos d’âne à 20km/h et une autre fois passant sur ce même dos d'âne à 100km/h. Vous roulerez avec le même véhicule mais la vitesse et l'obstacle vous feront décoller de votre siège, pourtant le dos d'âne dans les deux cas mesure la même taille. Le phénomène est exactement le même dans un avion dans une zone de turbulences.

Lors du décollage de l'appareil, il est possible que vous sentiez une chute de l'avion quelques secondes après son décollage. Cela se ressent tout simplement parce que l'avion décolle par pallier. Il n'atteint pas son altitude de vol de croisière en une seule fois. D'ailleurs le ressenti peut être perçu de manière différente, en fonction de votre place dans l'avion. Si vous êtes à l'avant ou à l'arrière de l'avion, vous ne ressentirez pas les mêmes sensations.

Autre idée reçue, un avion ne pas pas tomber en panne de kérosène. L'avion vole toujours avec 2 fois et demi la quantité nécessaire pour partir de l'aéroport et arriver au suivant. Si vous décollez de Tarbes pour aller à Orly, votre avion partira avec suffisamment de carburant pour faire l'aller-retour en cas de problème.

Il est important de préciser que les aéroports en Europe sont tous situés à 30 minutes de vol maximum les uns des autres. Cela permet à un appareil d’atterrir en urgence dans un aéroport en cas de complication.

Pour aller plus loin

Si vous avez peur de l'avion, des stages vous permettant de reprendre l'avion sont proposés partout en France. En une journée, vous pourrez reprendre l'avion grâce à des psychologues, mais aussi des pilotes en activité qui répondront à toutes vos questions.

Si vous devez prendre l'avion et que vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à alerter le personnel de bord qui vous accompagnera durant toute la durée du vol et vous permettra de vous détendre.

Si vous voulez avoir des réponses à vos questions, Xavier Tytelman, consultant en aéronautique a écrit un livre pour vous aider, son nom "j'ai plus peur de l'avion". Le livre aux éditions "Dunod" co-écrit avec Velina Negovanska répondra à toutes vos questions et vous permettra de reprendre l'avion l'esprit léger, parole d'un ancien phobique.