Comment vaincre sa peur de l'eau ?

Jean-Pierrre Rumeau, Maître nageur vous donne quelques conseils pour vaincre sa peur de l'eau

Lorsque l'on vous propose de vous baigner, vous refusez parce que vous êtes aquaphobe ? Vous avez peur de l'eau et/ou de vous noyer ? Pour remédier à cela des solutions existent pour retrouver confiance en vous et goût en la natation. Pour cela commencez par apprivoiser l'eau, essayer d'aller dans des zones ou vous avez pieds et trempez-vous. Avec le temps vous pourrez vous éloigner du bord de la piscine ou du bord de plage. N'ayez pas honte d'utiliser une bouée ou des brassards pour vous maintenir hors de l'eau. Bien que chacun d'entre nous flotte naturellement, il est possible que votre peur prenne le dessus et vous fasse paniquer et couler. Les pinces nez pourront aussi vous aider, en effet, ils permettent de ne pas inspirer de l'eau et donc peuvent vous rassurer.

La peur de l'eau résulte souvent d'un traumatisme, il est important de savoir pourquoi vous avez peur de l'eau, quel est l'élément déclencheur de cette phobie. Une fois la cause repérée, n'hésitez pas à contacter un psychologue qui vous permettra de surmonter ceci. Il est important de coupler le psychologue avec des cours de natation pour être optimal dans l'eau et ne plus avoir peur. Dans les piscines municipales, il est possible de prendre des cours de natation, n'hésitez pas à vous renseigner. Jean-Pierre Rumeau, notre expert maître nageur dispense des cours de natation, directement chez lui en individuel pour une meilleure approche. N'hésitez pas à le contacter au 06 87 40 41 30 pour toute demande de renseignements.

Les règles de sécurité pour cet été

Que vous alliez à la plage ou que vous vous baignez dans une piscine, des règles de sécurité existent. Il est impératif de les respecter pour ne pas rencontrer d'imprévu. Pour éviter les accidents, soyez vigilant :