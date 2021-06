Cela fait 10 jours qu'Abder el Badaoui a prit la route avec son vélo depuis Auxerre.

Direction Paris, pour un départ officiel avec ses proches au pied de la Tour Eiffel. Son objectif : le plus haut bâtiment du monde, la Tour Burj Khalifa, a Dubaï. Son périple va lui faire traverser 10 pays et parcourir plus de 6800 kilomètres à vélo.

Pour l'accompagner au départ de cette aventure, Michel, compagnon de route lorsqu'Abder a couru vers Bzou au Maroc en 2018.

Dans la roue d'Abder el Badaoui - Épisode 1

Escale pluvieuse à Munich - Abder el Badaoui

Pendant ces deux premières semaines, Abder a vécu la pluie, le froid et les contreforts des Alpes.

Graz, Autriche - Abder el Badaoui

Lorsque nous le joignons pour la première fois, il a déjà quitté la France, traversé l'Allemagne et il fait escale à Graz, en Autriche.