La route commence à être longue pour Abder el Badaoui, qui a franchi le cap du mois sur la route.

Dans la Roue d'Abder el Badaoui - Épisode 4

Parti le 15 mai dernier d’Auxerre, il a dépassé la moitié du chemin à effectuer jusqu’à son objectif… Dubaï, et la Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde ! Et des aventures, il en a vécu sur la route en une semaine.

Le moral dans les chaussettes, le soleil qui tape au centre de la Turquie, les orages parfois violants et en plus hier soir, il a perdu sa carte bleue !

Ankara sous la pluie - Abder el Badaoui

Mais Abder est coriace et motivé, il continue de garder le positif, les rencontres et les coups de mains sur la route.