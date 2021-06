Dans la roue d'Abder el Badaoui - Épisode 5

Encore une semaine mouvementée pour Abder el Badaoui, toujours sur la route à vélo… objectif la Tour Burj Kalifa de Dubaï !

Dans la roue d'Abder el Badaoui - Episode 5 Copier

Au fur et à mesure des 41 jours qu’il a passé sur l’asphalte de 7 pays européens et de la Turquie, Abder a croisé pas mal de monde et perdu pas mal d’affaires. Un GPS, qui n’a jamais fonctionné, une montre, égarée en Slovénie, son sac de couchage, offert à une bonne âme en échange d’un coup de pouce. La semaine dernière, il a perdu sa carte bleue.

Dans la campagne autour de Van - Abder el Badaoui

Mais Abder continue, toujours avec philosophie. Sauf que mardi dernier, la route s’est fermée devant lui et le voyage à bien failli s’arrêter là. Et pour cause, arrivé à la frontière entre la Turquie et l'Iran, en plein désert, il est tombé sur un poste clos. Frontière fermée aux étrangers, avec obligation de faire demi-tour.

Il va devoir prendre l’avion et se rendre à Abou dhabi pour continuer le voyage jusqu’à Dubaï et enfin poser face au batiment la fameuse tour Burj Kalifa.

Le vélo prêt à prendre l'avion - Abder el Badaoui

Heureusement, s’il y a parfois de mauvaises nouvelles sur la route, il y a aussi toujours de belles rencontres !