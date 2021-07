Changements d’itinéraires en cascade pour Abder el Badaoui, parti le 15 mai dernier d’Auxerre, avec pour but de rejoindre la Tour Burj Khalifa de Dubaï à vélo.

Dans la roue d'Abder el Badaoui - Épisode 6 Copier

La semaine dernière il s’est retrouvé bloqué en plein désert à la frontière entre Turquie et Iran. Impossible pour lui de poursuivre son périple par la route. Qu’a cela ne tienne, Abder et son vélo ont embarqué dans un avion ! Après une escale à Istambul, ils se sont posés à Abou Dabi.

Dans les rues de Dubaï - Abder el Badaoui

Malheureusement l'étape Abou Dabi-Dubaï n'a pas pu se faire non plus, cette fois à cause des restrictions sanitaires. C'est donc de nuit et en taxi qu'Abder est finalement arrivé à Dubaï. Objectif atteint : il a enfin pu contempler les 828 mètres de la Tour Burj Khalifa.

Un morceau de la tour Burj Khalifa - Abder el Badaoui

Sur la route il a croisé un autre baroudeur, le marocain Yacine Gallam. Après quelques jours de repos, ils ont décidé de se lancer ensemble dans un tour des 7 émirats qui constituent les Émirats Arabes Unis. Et oui, on ne l’arrête jamais, Abder el Badaoui !