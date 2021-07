Abder el Badaoui attend (et il a horreur de ça !) Il a atteint son but, rejoindre Auxerre, Paris et la Tour Burj Khalifa de Dubaï. Plus de 6800 km à vélo, 9 pays traversés en 8 semaines.

Dans la roue d'Abder el Badaoui - Épisode 7 FINAL Copier

A Dubaï depuis la semaine dernière, il attend les autorisations pour effectuer le tour des 7 émirats qui composent les Émirats Arabes Unis. Mais comme il ne tient pas en place, il continue de visiter les environs, en marchant ou en courant.

Face à la mer, la pose s'impose ! - Abder el Badaoui

Pour ce dernier épisode c’est un Abder el Badaoui encore transpirant qui nous répond ! On revient ce qu’il marqué tout au long de son périple.

Bien arrivé ! - Abder el Badaoui