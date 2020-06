Déconfinement en Loire-Atlantique : reprise d'activité au château du Deffay

Les professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, sont de retour derrière les comptoirs. C'est aussi le cas pour les chambres d’hôtes, le château du Deffay entre Nantes et la Baule reprend ses activités.

Pour tous les lieux consacrés au tourisme, les professionnels se posent bon nombre de questions : avec la phase deux du déconfinement, la clientèle sera t-elle de retour ? La période des vacances recommandée en France, va-t-elle apporter plus de clientèle ? Une clientèle différente ?

Ces questions, Tann Guy De Vassart se les pose, il est responsable commercial, marketing et propriétaire du Domaine du Deffay, chambres d’hôtes et cérémonies de mariage entre Nantes et l'océan.

Il était l'invité d'Hervé Marchioni ce mardi deux juin dans France Bleu Loire Océan Matin, il nous présentait tout d'abord ce chateau magnifique :

Crédit photo - Chateau du Deffay © Radio France

Avec la crise sanitaire et l’incitation du gouvernement à prendre ses vacances en France, la clientèle du domaine va-t-elle changer ? Le domaine est il prêt pour les mariages cet été ?

Crédit photo - Chateau du Deffay © Radio France

Le chateau du Deffay est partenaire de la Box Loire-Atlantique.

Toutes les infos sur : https://www.chateaududeffay.com/

