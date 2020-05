Déconfinement : Vers un retour sur les plages ?

C'est une annonce qui en a ravi plus d'un. Les plages commencent à rouvrir leurs accès depuis le samedi 16 mai, après deux mois de confinement. Les structures sportives en bord de plage, comme les écoles de surf commencent à préparer le retour à la normale avec la mise en place de mesures de sécurité. Les cours privés peuvent reprendre en revanche la reprise en groupe devra attendre quelques jours.

La côte Landaise, mais aussi la côte basque retrouvent des couleurs. Vous pouvez profiter de cet espace bien entendu en faisant attention aux gestes barrières, mais aussi en respectant la distance des 100km. Sur un même département, il vous sera possible de dépasser cette limitation, en revanche les bigourdans n'ont pour le moment pas d'accès aux différentes plages de la façade Atlantique.

Les mesures de sécurité mises en place sur les plages

Christian Vedelago, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques évoque la réouverture des plages Copier

Les plages redeviennent de plus en plus accessibles, en revanche, il n'est pas possible de rester statique sur la plage. Celle-ci se veut dynamique. Il n'est donc pas possible de bronzer gentiment sur la plage, en revanche, les activités sportives ainsi que l'accès à l'eau sont possibles. Cette mesure de plage dynamique lancée en Australie a connu un véritable succès, ce qui a poussé la France à essayer cette mesure particulière.