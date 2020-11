Dépaysement garanti dans des îles à couper le souffle

Parce qu'on a tous besoin de dépaysement et de grand air en ce moment, Sidonie Bonnec nous offre les paysages paradisiaques d'îles époustouflantes.

Sidonie Bonnec nous offre un grand moment d'évasion dans Minute Papillon !. Son invité Brice Gruet est géographe et auteur du livre "100 Îles à couper le souffle" aux éditions Larousse. Avec lui, on s'offre un moment de dépaysement en anecdotes et en images.

Des coraux de Moorea aux glaciers de Spitzberg

Parmi les îles époustouflantes qu'il nous invite à découvrir, Brice Gruet nous propose des destinations étonnantes.

Notre première escale se fait sur l'île de São Miguel aux Açores. Son climat idéal en fait un joyau verdoyant à l'atmosphère toujours tempérée. La flore de ce petit bijou est d'ailleurs d'une richesse rare.

De son côté, l'île de Spitzberg en Norvège propose une expérience à l'exacte opposée. Ici, les reliefs sont très spectaculaires, découpés par les glaciers qui ont moulé ces terres. Les étendues blanches se succèdent et les langues de glace qui vont jusqu'à la mer offrent un spectacle majestueux.

Enfin, nous périples emmène jusqu'aux Maldives ou à Moorea. Ici, la carte postale est parfaite, l'eau est aussi bleue que le sable est blanc alors que les cocotiers côtoient les bancs de coureaux. Un décor parfait dans une atmosphère paradisiaque.

Surtout, ne passez pas à côté de notre vidéo pour le plaisir des yeux.