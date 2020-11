Des trains (vraiment) pas comme les autres

Pour nous changer du train-train quotidien, découvrons des trains pas comme les autres, du plus pittoresque au plus grandiose.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec reçoit Philippe Gougler, l'homme à la tête de l’émission "Des trains pas comme les autres" sur France 5 et présentateur de "Faut pas rêver" sur France 3. Il nous livre ses souvenirs de trains exceptionnels, du plus pittoresque au plus grandiose.

La vache et le timonier

Plantons le décor : nous sommes dans une sorte de jungle au Costa-Rica. Une voie ferrée est posée là, elle est très peu utilisée. Seuls quelques trains de fret passent par ici.

Philippe Gougler raconte : « Je vois dans le lointain deux éleveurs qui poussent, sur les rails, une planche dotée de roue. Et sur cette planche, une vache aux pieds attachés. » Il s’agit de deux agriculteurs qui emmènent leur vache malade chez le vétérinaire. La voie ferrée étant le chemin le plus direct, ils l’utilisent avec ce "wagon" de leur invention… jusqu’à ce qu’un train arrive !

On entend un klaxon énorme dans le lointain

Dans le plus grand des calmes, les deux agriculteurs attrapent leur vache et la mette sur le bas-côté, puis ils dégagent la voie pour laisser passer un énorme train de marchandises.

Une fois le convoi passé, les deux hommes réinstallent leur embarcation sur les rails et poursuivent leur chemin.

Le train le plus grandiose

Quand on pense à des trains luxueux, le nom de l’Orient Express revient régulièrement. Mais pour Philippe Gougler, c’est le Royal Livingstone Express qui lui revient en mémoire.

On est en Afrique, entre la Zambie et le Zimbabwe, et ce train amène les passagers au-dessus des chutes Victoria. Arrivé sur le pont qui surplombe les chutes, le train s’arrête. Les voyageurs se voient remettre une petite coupe de champagne et sont invités à rejoindre la terrasse panoramique pour profiter de la vue.

Au micro de Sidonie Bonnec, le globetrotter ne fait aucune mention du prix d'un billet pour ce voyage.