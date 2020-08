Destination Provence : Aix-en-Provence

Voici comment Pascale Maurel, directrice-adjointe de l'Office de Tourisme, aime décrire Aix-en-Provence :

Aix en Provence, ville d’eau, ville d’art est une ville d’élégance et d’art de vivre à la provençale, avec ses marchés, ses terrasses ombragées et la fraicheur de ses fontaines. Elle est située au cœur du Pays d’Aix et de la Provence, pays d’inspiration aux multiples sensations. Venez les découvrir, en toute confiance, vous en repartirez conquis, Aix-en-Provence, Aix en Confiance.

Quelques incontournables d'Aix-en-Provence

Aix-en-Provence regorge de décors cachés au sein de ses nombreux hôtels particuliers à découvrir en flânant sur le célèbre Cours Mirabeau et le chant des fontaines égayera votre balade.

Cours Mirabeau, Aix-en-Provence © Radio France - Cédric Frémi

Visiter le Musée Granet, le Centre d’Art Caumont, la Fondation Vasarely, le Mémorial du Camp des Milles, le Musée du Calisson et bien sûr l’Atelier de Cezanne et les Carrières de Bibémus. Pour compléter en sortant de la ville, prendre la route du Tholonet, ou route Cézanne, et se laisser surprendre par la majestuosité de la Montagne Sainte-Victoire et ses paysages aux multiples couleurs et senteurs.

La route Cézanne et la Montagne Sainte-Victoire © Radio France - Cédric Frémi

Enfin, se laisser séduire par les visites des nombreux domaines viticoles, il n’existe pas moins de 5 AOP sur le territoire du Pays d’Aix. Nombreux sont les domaines qui ouvrent leurs portes et proposent des visites, dégustations ou évènements.

Vignoble du Domaine des Masques au pied de la Montagne Sainte-Victoire © Radio France - Cédric Frémi

Les deux coups de coeur de Pascale Maurel

Savez-vous que la lavande ne pousse pas que sur le plateau de Valensole, mais aussi à Aix-en-Provence ? Terre Ugo, maison familiale, située à Puyricard, vous ouvre ses portes sur 3 hectares. Vous pourrez vous y relaxer au cœur des 30 000 pieds de lavandin, découvrir la boutique éphémère éthique, la galerie d’art et déguster leur incontournable glace artisanale à la lavande bien sûr. Une petite restauration est également proposée.

Une visite-découverte un peu singulière : Aix en Famille, un parcours ludique dans la ville historique allant de la statue de Cézanne à la place de l’Hôtel de Ville en traversant le quartier Mazarin. Destiné aux familles, elles se laissent ainsi le temps d’une visite, l’opportunité de découvrir ensemble le patrimoine aixois au travers de devinettes, jeux, dessins, dont les enfants sont les acteurs. Un livret élaboré par l’équipe d’accueil est disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.

Statue de Paul Cézanne à Aix-en-Provence © Radio France - Cédric Frémi

Aix-en-Provence hors des sentiers battus

Partons à la découverte du « Père Lachaise Aixois » : le Cimetière Saint-Pierre. Au départ de l’Office de Tourisme, une visite à la fois architecturale et symbolique, historique et anecdotique du lieu du repos éternel du peintre Paul Cézanne mais aussi de Darius Milhaud, Achille Empéraire, François Zola (père d’Emile), Victor Leydet et bien d’autres encore. Cette visite vous est proposée tous les vendredis de 16h00 à 18h30 jusqu’au 15 octobre et toute l’année les dimanches de 14h30 à 17h00 par Les Flâneries, les Escapades.

Cimetière Saint-Pierre et Tombe de Cézanne, Aix-en-Provence © Radio France - Cédric Frémi

Seulement quatre sociétés proposent ce type de visite en France, une balade en side-car vintage. Ici, La Belle Echappée vous invite avec une balade de deux heures à découvrir la belle d’Aix, la Montagne Sainte-Victoire en WINE-TOUR, sur le thème de la découverte des Vignobles Sainte-Victoire et ne faire qu’un avec les paysages de notre belle région à la rencontre des viticulteurs et des vignobles ainsi que des oliveraies, des arrêts sont prévus pour visiter des domaines authentiques et profiter d’une dégustation.

Où faire LA photo pour avoir plein de likes sur Instagram ?

Nous allons nous rendre sur la place Vendôme aixoise : la place d’Albertas qui date de 1745. Elle fait face à l’hôtel du même nom et en constitue l’écrin. Il faut savoir qu’il s’agissait d’une scène de théâtre au siècle des Lumières. Elle est depuis le 19ème siècle ornée d’une splendide fontaine dont la vasque en bronze actuelle fut offerte par l’école des Arts et Métiers d’Aix-en-Provence en 1912. Elle est située dans le centre historique.

Place d'Albertas, Aix-en-Provence © Radio France - Cédric Frémi

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence.

