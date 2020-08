Destination Provence : Alpilles en Provence (2è partie)

Après avoir exploré le sentier des Moulins de Fontvieille, les villages d'Eygalières et d'Aureille, les Carrières de Lumières, les Tours de Castillon à Paradou et les Caisses de Jean Jean, continuons la visite des Alpilles avec Clara Autillo de l'Office de Tourisme de Saint-Rémy-de-Provence.

Voici comment Clara Autillo, en charge de la communication à l'Office de Tourisme Alpilles en Provence, aime décrire son territoire

Petit massif de montagne de roche blanche et calcaire qui s’étend de Fontvieille à Eyguières avec deux villages principaux : Les Baux de Provence et Saint-Rémy de Provence.

Deux coups de cœur de Clara Autillo

Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy-de-Provence

Chef d’œuvre de l’art roman provençal, le monastère Saint-Paul de Mausole apparait dans le paysage d’oliveraie au pied des Alpilles. Le monastère est également connu pour avoir accueilli Vincent Van Gogh en 1889. Période de création prospère puisque l’artiste fasciné par la lumière et la beauté des paysages Saint-Rémois réalisera ses plus célèbres toiles. Les visiteurs peuvent découvrir la reproduction de la chambre de Van Gogh et le célèbre champ qu’il contemplait lors de son séjour.

Le Monastère Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Mouriès la première commune oléicole de France

Terre de l’olivier, la tradition oléicole, remonte il y a bien longtemps. Entourés de plus de 90 000 oliviers, Mouriès compte deux moulins à huile où se révèle la saveur exceptionnelle des fruités verts ou noirs. Un savoir-faire ancestral à découvrir dans les deux moulins, le Moulin Saint-Michel et le Moulin coopératif qui font de ce nectar un produit apprécié dans le monde entier.

Mouriès et ses oliviers - Alpilles en Provence

Les Alpilles hors des sentiers battus

La randonnée des Crêtes des Alpilles

Une randonnée sur les hauteurs du village de Saint-Rémy-de-Provence, qui se révèlera mémorable coté décor, panorama et coté souffle ! La boucle est de 14km avec 500m de dénivelée. L’itinéraire est sportif. Décliné en version aérienne, il propose de découvrir les Alpilles autrement et de profiter de magnifiques point de vue. Là-haut sur les crêtes des Alpilles, c’est toute la région qui se présente à notre regard, du Ventoux à la Méditerranée en passant par le Luberon. Le spectacle est grandiose !

Randonnée sur la crête des Alpilles, depuis Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) © Radio France - Cédric Frémi

Le Val d’enfer à vélo – Boucle de 4h – 41,2km

Avec cette boucle, vous serez très vite récompensé par le superbe paysage qu’offre le Val d’enfer. Au cœur d’un environnement calme et apaisant. Vous découvrirez les villages et les trésors patrimoniaux de Saint-Rémy au Baux-de-Provence en passant par Saint-Etienne-du-Grès et Mas-Blanc-des-Alpilles.

Sur les hauteurs des Baux-de-Provence (Bouches-du-Rhône), des formations calcaires étonnantes © Radio France - Cédric Frémi

Où prendre LA photo pour récolter plein de coeurs sur Instagram

A Saint-Rémy-de-Provence devant le moulin à huile du Calanquet. Au détour d’un chemin les champs d’oliviers se colorent de rouge et rose, plus de 8000 pétunias rayonnent devant l’exploitation. Dans les années 1950, la ville de Saint-Rémy était reconnue pour l’exportation de ses graines. C’est pour rappeler ce souvenir qu’on retrouve ce champ de pétunia. A venir photographier jusqu’en septembre.

Moulin du Calanquet à Saint-Rémy-de-Provence - Alpilles en Provence

Textes : Clara Autillo.

Plus d'informations auprès de l'Office de Tourisme Alpilles en Provence.

