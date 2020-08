Destination Provence : Annot, Entrevaux, Castellane et Colmars-les-Alpes avec Verdon Tourisme

Le Verdon, ce n'est pas qu'une rivière aux eaux vert émeraude, des gorges et des montagnes. C'est aussi 4 villages et cités de caractère. Chacun d’entre eux recèle un ou plusieurs musées, des bâtiments remarquables, de belles églises et des richesses naturelles.

Entrevaux et la cité médiévale fortifiée par Vauban

Gilles Gravier, en charge de la communication à Verdon Tourisme, est de nouveau l'invité de France Bleu Provence après nous avoir présenté les richesses de la destination.

Retrouvons-le cette fois dans les 4 villages et cités de caractère que sont Annot, Entrevaux, Castellane et Colmars-les-Alpes (Sud-Est des Alpes-de-Haute-Provence).

Annot

Annot, 1042 habitants, est réputée pour ses grès et son spot d’escalade sur bloc connu internationalement, le deuxième après Fontainebleau. Ce village médiéval classé "villages et cités de caractères" offre un patrimoine remarquable (ruelles médiévales, passages, ponts...) mais aussi un site naturel classé et une géologie exceptionnelle.

Entrevaux

Entrevaux, 852 habitants, surplombe le fleuve Var et est dominée par la Citadelle 150 mètres plus haut. Cité médiévale fortifiée érigée en place forte Vauban sous le règne de Louis XIV, elle faisait office de frontière entre le Comté de Nice et la France.

Castellane

Castellane, 1524 habitants, est la sous-préfecture la moins peuplée de France. Dominée par la Chapelle Notre-Dame du Roc construite sur le Roc, la ville compte un riche patrimoine comme la Tour Pentagonale et la tour de l'Horloge.

Colmars-les-Alpes

Colmars, 496 habitants, est réputée pour ses fortifications et son patrimoine Vauban. Du Fort de Savoie au Fort de France, la déambulation se fait entre remparts et ruelles ombragées, escale incontournable lors d'un séjour dans le Haut-Verdon ou dans le Mercantour.

