Destination Provence : Arles Crau Camargue Montagnette côté nature

L'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette est constituée des communes d'Arles, les Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Boulbon. Voici comment Maryline Faubet, Responsable service Promotion du tourisme ACCM, décrit son territoire :

Aux portes d’Arles, en lisière du delta camarguais et du massif des Alpilles, la destination Arles Crau Camargue Montagnette dévoile une mosaïque de territoires et de paysages uniques au tourisme de nature.

Les incontournables d'Arles Crau Camargue Montagnette

Camargue

Le Musée de la Camargue au Mas du Pont de Rousty - « Cœur » du Parc naturel régional de Camargue. Ce musée de société est une introduction indispensable à la visite du territoire. Des objets, des images et des sons racontent aux visiteurs le rapport original entre l’homme et la nature en Camargue. Au départ du sentier de découverte de 3,5 km, un observatoire, œuvre de Tadashi Kawamata, permet de contempler le paysage. Aire de pique-nique (4 tables). Mas du Pont de Rousty - RD 570 - Arles - Informations au 04 90 97 10 82.

Les Marais du Vigueirat : réserve naturelle protégée de 1200 hectares, à la jonction du Delta du Rhône et de la Plaine de la Crau à parcourir et à découvrir à pied, en calèche, à cheval ou à vélo ! Choisissez votre moyen de déplacement idéal. 2000 espèces animales et végétales cohabitent avec 6 élevages de taureaux et chevaux de race Camargue qui y pâturent à l’année. Informations au 04 90 98 77 45

Le Domaine de la Palissade. Situé en dehors des digues du Rhône, le domaine abrite une flore et une faune riches et variées. Les étangs et les lagunes en connexion avec le fleuve et la mer constituent un habitat particulièrement remarquable pour les poissons, et les oiseaux sont omniprésents. Sentiers de découverte pédestre (observatoires fermés actuellement), découvertes équestre. Visite payante. Espace accueil/boutique, aire de pique-nique en accès gratuit. Ouvert tous les jours, de 9h à 18h. Route de la plage de Piémanson, Salin-de-Giraud. Informations au 04 42 86 81 28.

Crau

Visite de l’Écomusée de la Crau (Saint-Martin-de-Crau) pour comprendre ce paysage jonché de galets, l’une des dernières steppes arides d’Europe.

Sentier d’interprétation de Peau de Meau pour découvrir les deux facettes de la Crau : sèche et humide, avec des panneaux didactiques pour expliquer la formation de ce paysage, la faune et la flore.

Visite pastoralisme avec Sandrine Krikorian, spécialiste de la transhumance, à Saint-Martin-de-Crau.

Montagnette

Balade et sentier de randonnée pédestre dans un superbe site naturel, au cœur de la Montagnette autour de l’exceptionnel ensemble architectural de l’abbaye de Frigolet. Tout autour, la nature verdoyante fleure les essences de la garrigue, un espace de liberté pour s'évader, respirer, profiter des sentiers de randonnées pédestres ou simplement se poser sous un pin, se laisser bercer par le bruissement des arbres et profiter d'un pique-nique... à moins de s'attabler au petit restaurant de La Treille, boutique de produits locaux et monastiques. Sérénité, repos/sieste à l’ombre de pins séculaires de Frigolet.

Saint-Michel-de-Frigolet blottie au pied de la Montagnette, les Alpilles au loin © Radio France - Cédric Frémi

Randos Respiration Nature ! Sillonnez le territoire avec un cycle de randonnées associées à une séance de sophrologie en compagnie de Françoise Masson, accompagnatrice en montagne, kinésithérapeute et sophrologue. Plusieurs dates en juin, juillet et août… Tarif : 40 € /adulte, encadrement randonnée et séance de sophrologie comprise, 30 € /enfant à partir de 8 ans, 4 personnes min. à partir de 8 personnes 35 € /personne. Niveau : Tous marcheurs ne présentant pas de contre-indication à la pratique de la randonnée (entre 4 et 5 h de marche par jour, entre 15 et 18 km). Déroulé : Présentations, randonnée, pause goûter, séance de sophrologie dans la nature, marche consciente, pique-nique, randonnée et retour aux voitures. Horaire : De 8h (départ de la randonnée) à 14h-15h selon la randonnée (retour aux voitures). Consignes sur le point de RDV, le matériel et les recommandations sanitaires envoyées par mail 2 jours avant aux inscrits. Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de Tarascon 04 90 91 03 52 ou Saint-Martin-de-Crau 04 90 47 98 40.

L’histoire de Tarascon se découvre en soirée lors de visites commentées « Du Château à la Ville », du 29 juin au 31 août tous les lundis et jeudis. Départ 18h – fin 20h/20h30 avec en fin rafraîchissements et dégustation de produits locaux. Pour toute réservation : auprès de l’Office de Tourisme au 04 90 91 03 52. Tarif : 12 € /pers (+ 5 € / pers pour l’apéritif des visites du lundi), 6€ / enfant de 6 à 14 ans (rafraîchissements inclus), gratuité jusqu’à 6 ans.

L'hôtel de ville de Tarascon (Bouches-du-Rhône) et la place de la mairie © Radio France - Cédric Frémi

Les coups de cœur d'Arles Crau Camargue Montagnette

Le village pittoresque de Boulbon en toile de fond : son château, un moulin à vent, les collines de la Montagnette.

Panneau d'entrée du village de Boulbon avec vue sur le château et la Montagnette © Radio France - Cédric Frémi

Le Château de Panisse (Tarascon) pour une activité gastronomie typique de la Provence. Dans un cadre idyllique, visite du "célèbre" château qui fut un temps fréquenté par Antoine de Saint Exupéry, Mermoz, Giono ou encore Pagnol, qui s'inspira du nom des lieux pour un de ses personnages. Du haut de la tour carrée, entouré d'une vingtaine d'hectares d'oliviers… Un atelier durant lequel votre palais sera sollicité. Dégustation de leurs trois huiles si différentes et si complémentaires à la fois, comme le fruité vert AOC Provence ou le somptueux fruité noir récompensé par une médaille d'or au Concours général agricole de Paris. 13€/personne – 1h / 2 personnes minimum.

Hors des sentiers battus : les secrets d'Arles Crau Camargue Montagnette

Une virée en mode doux sur le Grand Rhône en paddle ou kayak aux Marais du Vigueirat pour apprécier la sérénité et l’exceptionnel de l’environnement. Réservations : 04 90 98 77 45.

La balade équestre au Domaine de la Palissade au cœur d’un espace sauvage entre mer et marais. Réservations obligatoires auprès de Annie Lointier au 06 27 13 63 41.

Une randonnée sur la digue à la mer à pied ou en VTT au départ de Salin-de-Giraud (petit bout du monde des saliniers) ou des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Quelques activités à faire en famille sur le territoire Arles Crau Camargue Montagnette

Une immersion dans le monde des oiseaux au parc ornithologique de Pont de Gau : véritable sanctuaire recensant plus de 200 espèces d’oiseaux.

Une balade sur le Petit Rhône en bateau à aube TIKI III : départ de l’embouchure et remontée du Petit Rhône pour une immersion dans un paysage naturel sauvage.

Amusez-vous et partez aux chasses aux trésors de l’Écomusée de la Crau. Pour ensuite vous rendre dans l’extraordinaire Jardin de Gaston – Arboretum à Saint-Martin-de-Crau. Suivez le circuit botanique (pique-nique, plan d’eau, volière-pigeonnier...). Un petit bijou verdoyant qui s’étend sur plus de 4 hectares. Il offre aux visiteurs un cadre tranquille et naturel, propice aux découvertes botaniques, à la détente et aux balades. Aujourd’hui, plus de 150 espèces d’arbres et arbustes peuvent y être observés. Aux détours d’arbres familiers, retrouvez par exemple un liquidambar, un ginko biloba (arbre aux quarante écus), un bouleau à écorces décoratives, un nissa (tulepo)… Des écriteaux plantés aux pieds des arbres vous permettent de les identifier facilement. L’arboretum abrite également une riche vie volatile, avec plus de 40 espèces recensées : cygnes noirs et blancs, pigeons paons, bernaches de Magellan et toutes sortes de palmipèdes. Boulevard de Plaisance à Saint-Martin-de-Crau.

Le Rétro Musée à Saint-Martin-de-Crau nous plonge dans le passé avec une légende locale. Le Gevaudan a connu sa bête, la Tarasque a hanté les marécages de Tarascon mais la Crau a eu aussi son monstre ! Billetterie à l’Écomusée : 2€. Renseignements : 04 86 52 03 46

Le spot pour faire LA photo et récolter plein de cœurs sur Insta !

Devant les flamants au parc ornithologique de Pont de Gau : proximité des oiseaux donne l’impression que vous êtes parmi eux.

