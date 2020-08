Destination Provence : Coeur du Var

Voici comment Cécile Debosschere De Sousa, de l'Office du Tourisme Intercommunal Coeur du Var, aime à décrire la destination :

Territoire de forêts et de vignobles avec la Plaine des Maures (notre petite savane), le massif des Maures et les collines de pins et de chênes du val d’Issole. Vous pourrez y randonner au chant des cigales sur nos 200km de sentiers balisés et surtout labellisés par la Fédération Française de randonnée pédestre. Nous avons l’habitude de dire que Cœur du Var c’est 11 villages, 11 surprises.

Les incontournables du Coeur du Var

La célèbre Abbaye du Thoronet est une des trois merveilles cisterciennes de Provence (avec ses sœurs, Silvacane et Sénanque), bâtie à partir de 1160, elle est d’une grande sobriété et représente le plus pur exemple de l’art cistercien. Son acoustique est exceptionnelle, vous pouvez la visiter tous les jours. Quelques concerts ont été maintenus cet été dans le cloître et dans l'abbatiale. Bon plan : l'itinéraire Cistercien en Provence : un billet d'entrée à Sylvacane et Sénanque ou Le Thoronet permet de bénéficier d'un tarif réduit dans les autres abbayes. On conseille la visite guidée qui révèle de nombreux secrets des moines et se conclut par un chant grégorien dans l'abbatiale.

Partez à la découverte de la chapelle Notre-Dame des Anges à Pignans, perchée à 768m. Un havre de paix pour tous, visiteurs, marcheurs et pèlerins. Par-dessus la forêt des Maures composée de châtaigniers, de chênes lièges et pins maritimes, le panorama est époustouflant, il se déploie jusqu'à la rade de Toulon.

Circulez d’arbres en arbres au parc aventure Aoubré, à Flassans, dans une forêt de cèdres centenaires de 30ha. Les parcours accrobranches grimpent jusqu’à 15 m et conduisent à une tyrolienne de 120 m, voire à une double tyrolienne croisée de 180 et 200 m pour les plus téméraires. Ces circuits « Aventure » sont accessibles dès l’âge de 4 ans. On profite aussi du parc avec des animaux en semi-liberté, une petite ferme, des sentiers pédagogiques et des activités ludiques comme les filets de la découverte.

Glissez en paddle ou en canoë sur l’Argens en longeant les 22km de rives du Thoronet. Une ambiance très nature avec une alternance de petits rapides ou d'eaux très calmes, le passage spectaculaire sous le pont d'Argens, et l'arrivée au merveilleux site naturel des Fadons avec ses petites plages.

Visitez le centre dédié aux tortues, le village des tortues de Carnoules. On peut observer dans le parc plus d’un millier de tortues, de près de 50 espèces différentes, originaires du monde entier et notamment la dernière arrivée, l'hallucinante « Tortue Alligator ».

Les coups de coeur de Cécile Debosschere De Sousa

Allez à la rencontre des fleurons des rosés de Provence auprès de nos 38 vignerons de la Route des vins de Provence. Dégustez, déjeunez ou dinez sur la terrasse d’un de nos domaines. Nous avons la spécificité d’avoir 3 tables dans les vignes (Château Saint Roux au Cannet des Maures, Commanderie de Peyrassol à Flassans-sur-Issole, Château Sainte Croix au Thoronet).

Vivez avec vos tous petits une immersion avec les animaux du ZooParc au Cannet-des-Maures. Venez créer un vrai contact avec les animaux. Une soixantaine d'espèces d'animaux différents et atypiques dans des espaces évocateurs de leur milieu d'origine, comme la reconstitution d'une plaine africaine : dromadaires, cochons laineux, chèvres naines, ânes miniatures, chèvres nubiennes, lamas, buffles...

Le Coeur du Var hors des sentiers battus

Le Cannet-des-Maures, centre de parachutisme à proximité de la base militaire. Pour les amateurs de sensations, sautez en parachute en tandem à plus de 4000m d’altitude pour découvrir Cœur du Var vu du ciel. C'est tous les jours durant le mois d'août, le reste de l’année tous les week-end.

Où prendre LA photo pour avoir plein de coeurs sur Instagram ?

Dans la plaine des Maures, pour le côté savane. Soit devant le lac des Escarcets, soit dans la plaine au coucher du soleil. D'ailleurs, l'Office de Tourisme Intercommunal organise des sorties "coucher de soleil".

Plus de renseignements auprès de Coeur du Var Tourisme.

