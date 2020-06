Destination Provence : Collobrières

Et si vous restiez en Provence cet été pour profiter des richesses de notre territoire. France Bleu Provence met en avant, avec les Offices de Tourisme, la "Destination Provence". Envie de nature et de verdure ? Direction le Massif des Maures, dans le Sud du Var, à la découverte de Collobrières.

Quatrième commune la plus vaste du Var avec 112 km2, Collobrières, situé entre Pierrefeu-du-Var et Grimaud, est la capitale de la châtaigne et la capitale des Maures.

Pour Baptiste Fricau en charge du tourisme à Collobrières :

Collobrières est un village hors du temps, où l’homme et la nature cohabitent au coeur d’un massif unique en Provence et totalement préservé.

Rue de Collobrières - Collobrières

Les incontournables de Collobrières

Le village médiéval et ses ruelles caladées, l’église Saint-Pons qui domine le village et offre un panorama sur la boucle du réal Collobrier, et la Chartreuse de la Verne.

La Chartreuse de la Verne - Collobrières

Les coups de coeur

Les parcs de Terre Rousse, de Saint Roch et de l’Arboretum qui offrent des espaces atypiques où se mêlent des essences uniques comme des cèdres centenaires à des traces d’agriculture héritées de nos ancêtres avec les restantes, les oliviers, les châtaigniers, les chênes liège…

Le sentier botanique qui permet de découvrir en une heure la richesse de la biodiversité des Maures au départ du village et d’admirer le vallon de la Malière avec les laves du Destéou.

Le spot photo

Le contrefort du Pont Vieux (médiéval) où coule une source arrivant directement de la colline dans un abreuvoir portant encore les marques de l’affutage des couteaux des bergers.

Le contrefort du Pont Vieux - Ville de Collobrières

Plus d'informations sur le site de l'Office de Tourisme Méditerranée Porte des Maures.