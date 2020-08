Destination Provence : Digne-les-Bains

Voici comment Christine Mesrouk, responsable d’accueil à l'Office de Tourisme, aime décrire Digne-les-Bains :

Digne les Bains, ville cœur de l’Unesco Géoparc de Haute Provence est idéalement située sur le territoire de Provence Alpes qui s’étend des Alpes du Sud au Verdon et qui offre une diversité de paysages uniques, paradis pour les activités outdoor. Station thermale et ville culturelle qui compte quatre musées, elle est fortement attachée à son histoire liée à la lavande et offre des expériences à vivre tout au long de l’année.

Quelques incontournables de Digne-les-Bains

Le Musée Promenade – Idéal à découvrir en famille on peut s’y rendre par le sentier de Caguerenard depuis le centre-ville (45mn) ou directement par la route en direction de Barles. Dans le parc du musée, ruisseaux et cascades côtoient œuvres d’art et papillons et des sentiers thématiques conduisent tranquillement jusqu’à la maison des remparts. Vue exceptionnelle sur Digne et les montagnes environnantes. A l’intérieur du musée on découvre le passé de notre planète, exposition de fossiles, aquariums tropicaux… A ne pas rater ! Contact : 04 92 36 70 70

La Maison Alexandra David Neel – Découverte de la maison et du centre d’interprétation attenant consacré à cette extraordinaire femme écrivain et exploratrice, personnage inclassable et inspirant qui a largement contribué à la connaissance du bouddhisme en France. Contact : 04 92 31 32 38

Digne « Capitale de la lavande » – Le musée de la lavande raconte l’histoire qui lie la ville au fabuleux brin bleu ! Autrefois carrefour commercial, c’est à Digne que se rencontraient et négociaient les cultivateurs de lavande fine et les parfumeurs de Grasse. Le musée propose tout au long de l’été d’assister à des démonstrations de distillation. Contact : 04 92 31 14 90

Week-end lavande les 22 et 23 août avec déambulations musicales et marché lavande le dimanche.

La randonnée du Cousson, la montagne des Dignois – Très belle randonnée depuis le centre-ville (collège Gassendi) ou du village d’Entrages, ce sommet emblématique pour les habitants offre un panorama grandiose depuis la chapelle Saint Michel perchée au bord d’un précipice. 5h30 A/R depuis Digne 16 km et 950 m de dénivelé. 4h30 depuis Entrages. 8 km et 500m de dénivelé

Les coups de cœur de Christine Mesrouk

La Via Ferrata du Rocher de Neuf Heures. Une Via Ferrata en accès libre directement depuis le centre-ville de Digne-les-Bains. Location du matériel possible à l’Office de Tourisme et au Camping du Bourg. Contact Office de Tourisme : 04 92 36 62 62.

Pour les accros, à 30 minutes de voiture de Digne, une deuxième Via Ferrata celle de la Falaise de Meichira à Prads-Haute-Bléone est également en libre accès. Pour une première expérience la présence d’un guide est conseillée.

La Dalle aux ammonites – Site géologique unique au monde au cœur de l’Unesco Géoparc de Haute Provence, cet ancien fond marin vieux de 200 millions d’années concentre 1500 fossiles d’ammonites, nautiles ou pentacrines sur 320m2. En accès libre depuis la route menant à Barles, on peut également la rejoindre depuis le musée promenade par le sentier de la dalle aux ammonites. C’est le moment d’aller la découvrir : elle vient de faire peau neuve et bénéficie d’un aménagement pédagogique remarquable piloté par le Conseil Départemental des Alpes-de-Haute-Provence.

D’autres sites géologiques jalonnent la Route du Bès : Ichtyosaure (reptile marin vieux de 185 millions d’années), Panorama du Vélodrome… Un voyage insolite dans le temps au coeur de la plus grande Réserve Naturelle Géologique d’Europe !

Bien-être aux Thermes – Ville thermale réputée pour ses eaux riches en soufre et très minéralisées, l’établissement thermal de Digne les Bains est spécialisé en rhumatologie et voies respiratoires. L’établissement dispose d’un espace Zen pour des soins de bien-être et de remise en forme, modelage, bain bouillonnant ou enveloppement du corps… un moment de ressourcement ! Contact : 04 92 32 58 46. A noter dans vos agendas l’ouverture en 2021 du Spa Thermal avec piscine extérieure.

Digne-les-Bains hors des sentiers battus

Refuge d’Art – Refuge d’Art est une œuvre d’art à parcourir en une dizaine de jours de marche ! Conçu par l’artiste Andy Goldsworthy, ce parcours unique en Europe traverse les paysages de l’Unesco Géoparc de Haute Provence et allie l’art contemporain, la randonnée et la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Point de départ de l’itinéraire, le musée Gassendi à Digne-les-Bains abrite le premier des sept Refuges d’Art. Chaque refuge peut faire l’objet d’une randonnée à la journée et certains peuvent vous accueillir le temps d’une nuit.

Les Terres Noires en VTT – Un incontournable en Pays Dignois permettant de découvrir les villages préservés de Draix et Archail, blottis au pied des montagnes du Cucuyon et du Pic de Couard. Les ravines qui se succèdent forment un paysage lunaire. L'itinéraire est physique… les Terres noires se méritent ! Carte d’itinéraire VTT en vente à l’Office de Tourisme.

Depuis Digne et pour découvrir la Haute Provence : "Viens je t’emmène… en 2 CV" ! Carole au volant déroule les kilomètres et sa passion pour la Haute Provence. Visite insolite au rythme de la mythique 2 CV ! Contact : 07 70 04 90 27.

Une visite guidée de la ville – Traverses, placettes à l’abri des regards, ruelles aux appellations énigmatiques n’auront plus de secrets suite à cette visite proposée par l’Office de Tourisme deux fois par semaine. Le parcours historique est ponctué d’anecdotes.

LA photo à prendre à Digne-les-Bains

Petit selfie pendant son baptême en parapente. Survoler Digne-les-Bains et profiter du paysage … sensations douces ou plus fortes selon les envies, avec Dinovol. Contact : 07 78 57 90 38.

Selfie sur le sentier de Caguerenard avec Digne-les-Bains et les montagnes environnantes en fond.

Texte : Anne Gibelin et Christine Mesrouk, Office de Tourisme de Digne-les-Bains.

