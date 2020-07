Destination Provence : Dracénie Provence Verdon (2e partie)

Tout l'été, France Bleu Provence organise vos vacances dans la région à la découverte de nos incontournables et coins les plus secrets dans "Destination Provence". Deuxième volet de notre exploration du territoire Dracénie Provence Verdon avec l'Office de Tourisme.

23 communes constituent l'agglomération Dracénie Provence Verdon : les villages perchés : Ampus, Châteaudouble, Callas, Bargemon, Montferrat, Claviers. La Dracénie des collines : Lorgues, Flayosc, Figanières, Taradeau, La Motte, Trans-en-Provence. La Dracénie de la plaine de l'Argens : Le Muy, Les Arcs-sur-Argens, Vidauban. La Dracénie côté Artuby / Verdon : Comps-sur-Artuby, Bargème, La Bastide, La Roque-Esclapon. La Dracénie, entre Bresque et Argens : Salernes, Sillans-La-Cascade, Saint-Antonin-du-Var et bien sûr Draguignan, capitale de la Dracénie.

Voici comment Frédéric Lanore de l'Office de Tourisme décrit son territoire :

A côté de ses villages, de ses domaines ou musées, la Dracénie est un stade de pleine nature grandeur nature. Ici kayak, escalade, parc aventure ou nautique et randonnées se donnent rendez vous en Dracénie.

Quelques incontournables de Dracénie Provence Verdon

Descentes en kayak ou balades en paddle sur la rivière de l'Argens depuis Saint-Antonin-du-Var et Le Muy ou encore à Vidauban et aux Arcs-sur-Argens. Ou pourquoi pas du ski nautique ou du wake board sur le Lac du Rabinon au Muy, ou encore, plus fun, des toboggans géants au parc de Vidauban avec Drop'in Dracénie.

> Consultez le guide des loisirs en Dracénie.

Drop in Vidauban - F.Vauban

Deux coups de coeur

Le défilé des Bagarèdes, ses roches rouges et ses cactus à même les falaises dans les gorges de l'Argens.

Le défilé des Bagarèdes - Camille Moirenc

Et aussi, côté culture, la balade au pied de la tour de l'horloge à Draguignan qui permet de découvrir l'expo surprenante de "Celle qui peint" Danielle Jacqui (Roquevaire-Aubagne) "ORGANuGAMMusEum" et la Maison du Bourreau (l'histoire de la justice à Draguignan)...

La Tour de l'horloge de Draguignan - Frédéric Lanore

Expo Danielle Jacqui - Frédric Lanore

Hors des sentiers battus

S'initier à l'escalade dans les gorges de Châteaudouble avec "La Corditelle" et Philippe Bugada...

Escalade à Châteaudouble - Camille Moirenc

... ou faire un vol en parapente depuis le Mont Lachens avec le Club Lachens Vol Libre.

Parapente au Lachens - Camille Moirenc

Une activité à faire en famille

Découvrir et visiter nos villages tout en s'amusant et en apprenant, rien de plus facile avec les Routes des Chevaliers, des énigmes à résoudre sans smartphone dans déjà 9 villages de la Dracénie.

> Consultez le guide "famille" en Dracénie.

La route des Chevaliers - Dracénie Provence Verdon

Le spot pour faire LA photo et récolter plein de cœurs sur Instagram

La place de l'Agachon et ses vues impressionnantes à Châteaudouble

Châteaudouble L'agachon - Frédéric Lanore

et bien sûr le Château des Pontevès à Bargème depuis la Chapelle des 7 Douleurs...

Château des Pontevès à Bargème - Frédéric Lanore

