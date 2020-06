Destination Provence : Durance Luberon Verdon

25 communes constituent Durance Luberon Verdon Agglomération : Allemagne-en-Provence, Brunet, Corbières, Entrevennes, Esparron-de-Verdon, Gréoux-les-Bains, La Brillanne, Le Castellet, Manosque, Montfuon, Montagnac-Montpezat, Oraison, Pierrevert, Puimichel, Puimoisson, Quinson, Riez, Roumoules, Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Martin-de-Brômes, Sainte-Tulle, Valensole, Vinon-sur-Verdon, Villeneuve et Volx.

Pour Marie Tardiff du Pôle Attractivité et Commercialisation de Durance Luberon Verdon Tourisme :

C’est une Provence imaginaire, rêvée par Jean Giono et déclinée dans son œuvre littéraire. C’est le spectacle d’une nature exceptionnelle à préserver : océan de lavande, lacs et gorges du Verdon… C’est un territoire surprenant et diversifié où les patrimoines et les savoir-faire fabriquent de l’émotion (saveurs et senteurs, histoire …). C’est une destination bien être et singulière représentée par Gréoux-les-Bains et ses thermes, station réputée permettant de rayonner sur le territoire. « Ici c’est autre chose que loin c’est ailleurs » Jean Giono