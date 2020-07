Destination Provence : Estérel Côte d'Azur

Estérel Côte d’Azur est le Pôle touristique de développement et promotion touristique de l’Est-Var, regroupant 14 communes : Fréjus, Saint-Raphaël, Puget-sur-Argens, Les Adrets de l’Estérel, Roquebrune-sur-Argens et les 9 villages perchés du Pays de Fayence. Dorothée Tassan est notre guide.

Estérel Côte d’Azur, en chiffres :

51 km de littoral

270 jours d’ensoleillement

4 sites internet : vitrine de la destination esterel-cotedazur.com, circuits & itinéraires circuits.esterel-cotedazur.com, séjours & loisirs experiencecotedazur.com, séjours et week-ends weekend-provence.fr

2 millions de personnes touchées sur les réseaux sociaux

6 webcams installées sur le territoire

Les 10 incontournables d’Estérel Côte d’Azur

Le massif de l'Estérel

Un massif volcanique vieux de 250 millions d'années. 32 000 hectares avec des reliefs accidentés, des paysages déchiquetés et les criques abruptes plongeant dans la Méditerranée. Un balcon sur la mer au panorama carte postale. Il se parcourt à pied avec des guides naturalistes, en VTTAE, en trottinette électriques, en nosmoke electrique….bref pour les passionnés des grands espaces, l’Estérel est accessible en mobilité verte.

L'Estérel (Est-Var), vue vers Cannes © Radio France - Cédric Frémi

La Corniche d'Or

Une route au panorama à couper le souffle de St-Raphaël à Cannes, entre l'Estérel et la mer. Panoramas exceptionnels, spots photos, observatoires, avec en toile de fond les roches rouges et la mer turquoise. Des sorties en buggy sont organisées toute l’année, un mi-chemin entre la découverte de l’Estérel et les criques sauvages, arrêts baignade en saison, une balade parfaite en couple ou entre amis.

Le sentier du littoral

Magnifique sentier qui fleure bon les essences la Méditerranée ! Le sentier longe toute la côte, il relie les villes entre elles. Tout au long du sentier, on ne compte plus les nombreuses criques et calanques pour des arrêts baignade. En autonomie ou accompagné, on vous propose un parcours encadré et insolite, une expérience non sportive, avec baignades dans les piscines naturelles, grottes et criques secrètes… et même saut de falaise pour les plus téméraires. Sensation, aventure, idéal en famille à partir de 6 ans (savoir nager).

L'Estérel (Est-Var) par le sentier du littoral © Radio France - Cédric Frémi

La Rade d’Agay

Réputée pour le contraste de ses couleurs. Entre mer turquoise et roches rouges de l'Estérel, c'est un lieu vraiment unique à admirer. Au départ de la plage, une foultitude d’activités sont à pratiquer : location de bateau électrique, paddle électrique, pirogue transparente, paddle géant, pédalo… de quoi longer les côtes en mode slow tourisme.

Le centre historique de Fréjus

Découvrir le patrimoine de Fréjus avec les chroniques du guide-conférencier, ses secrets. Traverser 2000 ans d’Histoire différemment autour des Arènes, le Cloitre et sa Cathédrale, l’acqueduc romain… Côté plage, le sable s’étend jusqu’à Saint-Aygulf, des anses d’eau turquoise, des plage de sable fin où les enfants pataugent sur plusieurs mètres, le paradis des familles qui s’observe à bord des ULM jaunes, pour une vue aérienne magnifique ! On en prend plein les yeux, incontestablement ! Fréjus est aussi une appellation Côtes de Provence, 8 domaines ont la dénomination de terroir Côtes de Provence Fréjus. L’occasion de mêler dégustation et oenotourisme : yoga dans les vignes, concerts, diner campagnards, expo….

Le rocher de Roquebrune

Une superbe vue à 360° sur la vallée de l’Argens, Fréjus, l’Estérel et, au loin, les Alpes… Au Moyen-Age le rocher, qui culmine à 373 mètres d'altitude, faisait l'objet de nombreux pèlerinages. Des vestiges mégalithiques y ont été découverts. Au départ du Lac Perrin : ski nautique, parc aquatique, descente de l’Argens en canoe de la rivière à la mer, mini golf...

Roquebrune-sur-Argens, cité médiévale, et commune aux multiples facettes : terroir (de nombreux producteurs locaux dans la vallée de l’Argens), nature (balades hors du commun et activités outdoor), culture (avec son histoire et son patrimoine), le chocolat (une étape gourmande chez les chocolatiers et la maison du chocolat).

De l’autre côté de la colline, Les Issambres avec ses plages de sable fin et ses criques des plus confidentielles. Jeux nautiques pour les plus sportifs ou farniente dans les établissements de plage ou en thalasso, tout le monde s’y retrouve ! Il faut venir tester le kart des mers pour un max de sensations.

Les 9 villages du Pays de Fayence

Villages au charme de l'arrière-pays provençal. Châteaux, chapelles, lavoirs, lintaux gravés...

Tourrettes : le "musée à ciel ouvert", 70 oeuvres en extérieures au fil des ruelles.

Seillans, village classé l’un des « plus beaux villages de France », s'est vu remettre le label « Ville et Métiers d’Art » en fevrier 2020.

La cascade de Gourbachin à Bagnols-en-forêt, pour sa fraicheur estivale

Mons, avec sa vue exceptionnelle des Îles de Lérins au Golfe de Saint-Tropez, l'auberge panoramique qui porte bien son nom, et son nouveau gîte de rando fraichement inauguré.

La maison du Lac de Saint-Cassien, un espace scénographique et une boutique des produits locaux. Des loisirs à gogo autour du lac : parc aquatique, rallye aventure, nautisme, farniente, buggy électriques et swincar.

Le Lac de Saint-Cassien

Véritable source de fraîcheur estivale, il est le site le plus fréquenté du Pays de Fayence. Initialement destiné à la production d’énergie hydro-électrique, il est le point de départ de nombreuses randonnées et activités nautiques : parc aquatique, paddle, wing paddle, pédalo, canoe... une base d'aviron réputée qui va accueillir les entrainement des équipes internationales des JO 2024 et haut lieu de la pêche à la carpe depuis les années 90. Un terrain de jeu de 420 hectares en cohabitation avec la nature (182 espèces nichent dans la réserve de Fondurane).

L'île d'Or

La tour qui aurait inspiré Hergé dans "Tintin et l'Ile Noire". L'île d'Or est l'un des plus beaux symboles de la destination Estérel Côte d'Azur, et parmi les 100 plus beaux sites de France. Visible depuis la plage du Débarquement au Dramont, un quartier littoral de Saint-Raphaël, elle intrigue avec sa haute tour carrée. Elle a inspiré le monde de la BD et du cinéma. Son histoire reste anecdotique, simple îlot, l’île devient la propriété d’une architecte pour la petite somme de 280€ à la fin du 19ème. Début du 20ème siècle, une partie de carte lui fait changer de propriétaire, la tour est érigée en pierre rouge de l’Estérel, lieu de réceptions fastueuses, elle attire les cercles mondains de la Côte d’Azur. Aujourd’hui, c’est en canoé, en paddle, à la nage ou en bateau, quelques coup de pagaies suffisent pour approcher la tour, toujours privée, un drapeau est hissé en présence des propriétaires.

Saint-Raphaël, la cité de l'Archange

Station balnéaire entre mer et nature. Située au pied du massif de l'Estérel, la ville de Saint-Raphaël est reconnue pour ses plages qui s'étendent sur 36km de côte. Ses différents quartiers lui confèrent différentes atmosphères et une grande diversité d'activités à faire tout au long de l'année : plongée, golf, rando, rdv sportifs...

