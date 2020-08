Destination Provence : Evenos

Voici comment Frédérique Côte, conseillère municipale chargée de la culture et du patrimoine, aime décrire Evenos :

Evenos comprend trois hameaux, Sainte-Anne, chef-lieu de la commune avec ses installations sportives pour petits et grands et ses commerces, Nèbre, ou Vieil Evenos, village médiéval situé sur un vieux nid d’aigle fait de roches basaltiques, offrant un panorama à 180° sur la Rade de Toulon jusqu’à La Ciotat, et Le Broussan, plus ancré dans les terres, dominé par Le Mont Caume, plus haute montagne de la région Toulonnaise.